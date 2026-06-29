Россия вновь пополнила свой "теневой флот" для СПГ, но проблема остаётся

Россия расширяет свой теневой флот для экспорта сжиженного природного газа. Но, как и в случае с нефтяными танкерами, она использует суда, которым уже несколько десятков лет.

Как растёт "теневой флот" России

Танкер для перевозки СПГ Arctic Express ранее находился под управлением греческой компании, но в мае сменил флаг на российский, пишет Bloomberg.

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Судно уже пришвартовалось к плавучему хранилищу Saam в Мурманской области России и загрузило сжиженный газ.

В этом хранилище хранится СПГ из проекта Arctic LNG 2. При этом и Saam, и завод Arctic LNG 2 находятся под санкциями США.

Это первый случай, когда судно загрузило топливо, подпадающее под санкции США, и еще один признак того, что Москва пытается расширить экспорт, несмотря на западные ограничения, — отмечают аналитики.

При этом танкеру Arctic Express уже 19 лет. Он был введён в эксплуатацию ещё в 2007 году. Несмотря на это, более новых судов Россия просто не может найти.

В чем главная проблема России

Впрочем, еще один старый танкер не решает главную проблему России.

В настоящее время, по данным аналитиков издания, Москва использует не менее 21 танкера для перевозки сжиженного природного газа со своих проектов, подпадающих под санкции. Однако этого недостаточно.

Увеличить экспорт газа с завода Arctic LNG 2 покупателям, готовым его приобрести, не позволяет дефицит специализированных судов, способных перевозить СПГ.

Дело в том, что СПГ-танкеры значительно отличаются от обычных нефтяных. Они оснащены резервуарами, которые могут поддерживать температуру около -162 °C, необходимую для транспортировки сжиженного природного газа.

Строительство такого судна занимает примерно 2–3 года, а его стоимость может превышать 250–300 миллионов долларов. Поэтому России с её большими финансовыми трудностями из-за войны сейчас не до строительства новых и технологически сложных судов, и приходится полагаться на старые танкеры.

Напомним, в начале этого года Россия также пополнила свой "теневой флот" ещё четырьмя танкерами, которые до недавнего времени обслуживали экспортный СПГ-завод в Омане.