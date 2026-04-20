"Охота" откладывается: почему Британия не задержала ни одного "теневого" судна Кремля

Премьер-министр Кир Стармер в марте пообещал, что Великобритания возьмется за подсанкционные суда "теневого флота" России, которые заходят в ее воды. Танкеры в Ла-Манше должны были бы захватывать спецназовцы, однако до сих пор этого так и не делают.

Почему Британия не задерживает танкеры России?

Операций по "теневым" танкерам Москвы не проводили из-за споров в британском правительстве. Политики не могут решить, где держать захваченные суда и кто должен платить за это, пишет The Times.

Смотрите также Война Украины в Средиземном море: как морские дроны топят корабли теневого флота России

В Лондоне опасаются, что расходы на содержание и обслуживание подсанкционных судов России могут достичь десятков миллионов фунтов стерлингов.

Чиновники даже приводят пример судна MV Matthew, которое шло под панамским флагом:

Его задержали в сентябре 2023 года.

На борту нашли более 2,2 тонны кокаина стоимостью 157 миллионов евро.

Однако на содержание, охрану и стоянку судна Британии уже пришлось потратить более 10 миллионов фунтов.

К тому же министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд обеспокоены, что наемники с российских танкеров могут просить убежище в Великобритании после захвата судов.

В итоге подсанкционные танкеры России продолжают проходить по Ла-Маншу:

В начале апреля "теневое" судно в сопровождении российского фрегата прошло проливом;

На следующий день тем же маршрутом направились еще три судна, находящихся под санкциями.

И это при том, что британские спецназовцы хорошо обучены десантироваться на суда с вертолетов и захватывать экипажи.

В ВМС Британии их называют "одними из самых элитных и способных военных", которые специализируются на рискованных скрытых операциях с использованием эффекта внезапности,

– отмечает издание.

Важно! "Теневой флот" России насчитывает около 700 судов. Он перевозит до 40% всей российской нефти, идущей на экспорт. Сейчас Великобритания ввела санкции против 544 таких судов.

Как Британия хотела охотиться на "теневой флот"?

Ранее в британском правительстве даже рассматривали возможность конфискации нефти из захваченных "теневых" судов Москвы, пишет The Times. Деньги от продажи этой нефти хотели направить на помощь Украине.

Это имело бы двойной эффект для российской военной машины – мы не только лишали бы ее незаконных доходов от войны, но и находили бы способ помочь финансировать украинское сопротивление,

– отметили в правительстве.

Однако на практике, очевидно, эта инициатива оказалась не очень реалистичной.

Заметьте! Издание отмечает, что Королевский флот также воздержался от захвата "теневых" судов после юридических рекомендаций генпрокурора Британии. Хотя ранее правительство якобы нашло правовые основания для таких операций спецназа.

Что еще известно о "теневом" флоте России?