Россия расширяет теневой флот, чтобы увеличить экспорт газа несмотря на санкции

Россия снова пытается расширить экспорт сжиженного природного газа после того, как санкции США затормозили этот процесс. Для этого России необходимы покупатели, которые готовы нарушить ограничения.

Как расширяют теневой флот России

Перевозка СПГ танкерами является перспективным источником доходов для России после начала полномасштабного вторжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По меньшей мере 13 судов, включая те, что могут плавать в ледяных водах, были привлечены к потенциальному обслуживанию проекта Arctic LNG 2. Некоторые из них несколько раз меняли управляющие компании, чтобы скрыть фактических владельцев. Согласно данным отслеживания судов, к ним относятся:

4 судна , которые могут работать в ледяных водах, предназначены для перевозки газа из Arctic LNG 2. Одно из них сейчас стоит возле этого завода, а три простаивают в Баренцевом море.

, которые могут работать в ледяных водах, предназначены для перевозки газа из Arctic LNG 2. Одно из них сейчас стоит возле этого завода, а три простаивают в Баренцевом море. 3 газовоза также находятся в Баренцевом море.

также находятся в Баренцевом море. 2 корабля на ремонте в Китае, и еще один, предположительно, направляется туда.

на ремонте в Китае, и еще один, предположительно, направляется туда. Одно судно стоит у плавучего хранилища на Дальнем Востоке России.

стоит у плавучего хранилища на Дальнем Востоке России. 2 судна простаивают в Финском заливе. Ранее они работали на другом российском заводе "Портовая", на который США наложили санкции в январе.

Россия действительно располагает больше судов, по сравнению с 2024 годом. Если она сможет найти покупателей, этого небольшого флота должно быть достаточно для перевозки грузов,

– сказал Мальте Гумперт, основатель Арктического института.

Какова ситуация с покупателями газа в России

Сейчас рынок следит, найдутся ли покупатели для Arctic LNG 2. Если экспорт газа возобновится, это может снизить мировые цены на газ.

Представители Arctic LNG 2 попытались найти клиентов в Китае и Индии. Были ли попытки успешны – неизвестно. Аналитики говорят, что самая большая проблема – это именно найти покупателей и наладить поставки.

Судно "Ирис", которое сейчас пришвартовано у завода Arctic LNG 2, может пройти коротким арктическим маршрутом в Азию, если позволит погода летом. Это могут сделать, ведь в Азии есть покупатели, что могут быть готовы обойти западные санкции. Китай – самый вероятный покупатель, но спрос там падает.