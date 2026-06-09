Российский теневой флот – на абордаж: ЕС изменил правила проверок танкеров в Средиземном море

В Средиземном море начнут проверять суда, которые могут принадлежать к теневому флоту. Военно-морские силы стран ЕС впервые получили право выполнять физические осмотры при наличии подозрений.

Что изменится в проверках судов в Средиземном море?

Украина поддерживает усиление проверок судов и рассчитывает на дальнейшее расширение ограничений для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в пределах ЕС. Об этом 24 Каналу известно из комментария уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

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8 июня глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас объявила о переходе мер по противодействию теневому флоту России на новый уровень. Чиновница сделала заявление перед началом второго дня встречи министров обороны ЕС в Никосии.

Военно-морским силам государств-членов Европейского Союза в рамках операции IRINI разрешили брать на абордаж суда, которые могут нарушать международные нормы мореплавания. В случаях обоснованных сомнений относительно идентификации ВМС смогут осматривать суда.

Уполномоченный Владислав Власюк говорит, что усиление мер проверок является необходимым шагом, однако нужны и дальнейшие действия учитывая масштабы теневого флота, который использует Россия.

Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Мы давно ожидаем более четких и решительных действий в этом направлении со стороны ЕС, поскольку деятельность российского теневого флота фиксируется с 2023 года. Работа IRINI остается активной, однако до последнего времени она преимущественно ограничивалась наблюдением, радиопроверками и инспекциями с согласия капитанов. Переход к физическим проверкам в рисковых случаях является логичным усилением инструментария, но все еще запоздалым относительно масштабов проблемы.

Владислав Власюк отмечает, что нерешенной остается проблема транспортировки российской нефти через северные морские маршруты ЕС: от Финского залива и Балтийского моря через Датские проливы до Северного моря. Россия активно использует этот путь для экспорта нефти и финансирования войны даже несмотря на усилия отдельных государств. Уполномоченный напомнил, что Швеция с начала года задержала четыре судна, одно из которых могут передать Украине.

Справочно: Операцию IRINI создали в 2020 году для контроля эмбарго на поставки оружия в Ливию в рамках мандата ООН. Ее полномочия расширили в 2025 году, позволив применять инструменты морского мониторинга в отношении судов, которые могут привлекать к обходу санкций, в частности, с перевозкой российской нефти. В 2026 году IRINI впервые применили против теневого флота.

В частности, проверка состоялась 1 июня. Инспекционная группа поднялась на борт танкера MV Oneiroi в международных водах Средиземного моря. Судно находится под санкциями ЕС и Украины. Основанием для проверки стали подозрения относительно использования ложного флага и возможных связей с транспортировкой российской нефти.

Какие новые санкции ЕС готовится ввести против России?

21-й пакет санкций ЕС против России готовят к презентации. В него должны войти замораживание ценового потолка на российскую нефть и внесение нескольких десятков судов в перечень теневого флота на службе в России. Также возможны санкции против российских энергогигантов "Лукойл" и "Роснефть"

Как отметил в комментарии 24 Каналу политолог Олег Саакян, новый пакет санкций может стать прорывным, поскольку в санкционные списки смогут вернуть фамилии и организации, которые ранее блокировала Венгрия.