Отопление в Киеве: сколько домов остаются без тепла в столице: сколько домов остаются без тепла

По состоянию на четверг, 15 января, в Киеве без теплоснабжения остаются еще более 200 жилых домов. Аварийные работы продолжаются круглосуточно.

Что известно об отоплении в Киеве?

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, пишет 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона "Единые новости".

Читайте также Сколько времени генератор может непрерывно работать во время блэкаута: ответ эксперта

По состоянию на утро таких домов уже 287,

– заявила Екатерина Поп.

Она рассказала, что энергетики прилагают чрезвычайные усилия. И ситуация с отоплением улучшается ежедневно.

В частности еще по состоянию на вчера, 14 января, более 470 домов оставались без отопления. Но работа над восстановлением сейчас продолжается круглосуточно.

Обратите внимание! Пресс-секретарь КВМА также отметила, что в каждом районе города расположены пункты несокрушимости. В Киеве их примерно 1,3 тысячи, и именно там люди могут согреться и зарядить все необходимые предметы.

Напомним, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского образовали и провели первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве. Об этом написал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Такие заседания будут регулярными, работа штаба будет вестись 24/7. Наша задача – оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением,

– пояснил Шмыгаль.

Министр энергетики задача обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области. Были обсуждены шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи.

Обратите внимание! Отдельное внимание было посвящено усилению защиты энергетической инфраструктуры.

Что еще следует знать о ситуации в Киеве?