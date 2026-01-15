Що відомо про опалення в Києві?

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, пише 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

Станом на ранок таких будинків вже 287,

– заявила Катерина Поп.

Вона розповіла, що енергетики докладають надзвичайних зусиль. І ситуація з опаленням покращується щодня.

Зокрема ще станом на вчора, 14 січня, понад 470 будинків залишалися без опалення. Але робота над відновленням зараз триває цілодобово.

Зверніть увагу! Речниця КВМА також наголосила, що в кожному районі міста розташовані пункти незламності. У Києві їх приблизно 1,3 тисячі, і саме там люди можуть зігрітися та зарядити всі необхідні предмети.

Нагадаємо, що за дорученням президента України Володимира Зеленського утворили та провели перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Про це написав перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Такі засідання будуть регулярними, робота штабу вестиметься 24/7. Наше завдання – оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням,

– пояснив Шмигаль.

Міністр енергетики завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області. Були обговорені кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги.

Зауважте! Окрема увага була присвячена посиленню захисту енергетичної інфраструктури.

