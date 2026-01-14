В сети вечером 14 января появились видео, как киевляне пытаются спасти свои дома от воды, передает 24 Канал.

Смотрите также Кроме обстрелов и морозов: эксперт сказала, что обострило проблемы со светом и теплом в Киеве

Что происходит в Киеве?

Местные телеграмм-каналы пишут, что много прорывов труб зафиксировано в Соломенском районе столицы.

Вода заливает целые подъезды. Люди вручную пытаются ее собрать.

Вода из труб заливает многоэтажки Киева: смотрите видео

Коммунальные службы не успевают везде доехать быстро, ведь им банально не хватает людей.

По состоянию на 14 января еще около 400 из 6 000 многоэтажных домов Киева остаются без отопления.

Вода заливает подъезды многоэтажек Киева: смотрите видео

"Части из этих 400 домов подать тепло планируем сегодня к вечеру", – писал городской голова Виталий Кличко.

Что предшествовало?