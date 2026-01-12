Кто виноват в том, что разорвало трубы, кто будет выполнять ремонт, и возможно ли получить компенсацию – об этом и многие другие моменты в комментарии 24 Канала рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Кто несет юридическую ответственность за то, что воду не слили вовремя: ОСМД, управляющая компания или теплосети?

Согласно правилам, которые прописаны и размещены на сайте КГГА, решение о сливе воды из внутридомовой системы принимает должностное лицо, ответственное за эту систему. Это может быть, или председатель ОСМД, или управляющая компания, или соответствующий инженер, специалист.

Можно ли претендовать на получение компенсации?

Ну, конечно, можно. Но какой именно компенсации: моральной или физической? Система должна заработать. Эти трубы, которые полопались, должны быть починены. И они будут починены за счет предприятий, которые обслуживают эти внутридомовые сети. Если это управляющая компания, то управляющая компания будет ремонтировать. Если это ОСМД, то за счет совладельцев ОСМД, если это управляющая компания, то они будут из собственного дохода это делать.

Насколько сложно заменить разорванную систему зимой? Возможно ли "залатать" такие трубы, или нужна полная замена стояков?

"Залатать" трубы возможно, но все зависит от того, насколько там ситуация плохая – неплохая, сколько там повреждений, сколько метров поврежденных труб и так далее. Все от этого зависит. А также от того, есть ли специалисты в этой управляющей компании, которые это могут быстро сделать. Это тоже важный момент. Нехватка кадров – он повсюду есть.

Что произойдет, когда лед в трубах начнет таять? Возможно ли затопление квартир?

Затопление квартир – нет, если у них трубы все целы. Этого быть не может. Если порвет эти трубы, то тогда уже так, где момент разрыва был, то там будет вытекать. Теоретически по квартирам – нет.

Если там, например, в подъезде какой-то прорыв и одномоментно начнет таять труба. Очень маловероятно, что резко большой поток воды будет натекать, никто не успеет там ведро подставить, чтобы вода растекалась по всему этажу и пошла на нижние этажи.

Да, чтобы прямо в квартире трубы "попаровали", то тоже маловероятно, потому что в квартире нет у нас нуля и минусовых температур. Абсолютно все фотографии, которые распространяют в интернете, это места общего пользования. Это не конкретно трубы в квартирах. Речь идет о подъездах, где холодно, действительно холодно.

Если мы говорим о старом доме, на дворе минус 12, и он не протапливался, например, двое суток, то в местах общего пользования температура воды уже, соответственно, низкая.

Реально ли восстановить подачу тепла в такой дом до конца сезона?

Реально. Надо взять и сделать. Во-первых, надо иметь желание. Во-вторых, нужны специалисты, которые приедут и будут заменять поврежденные трубы. И потом не забываем, чтобы снова запустить систему, надо сделать осмотр. проверить техническое состояние всех труб. Тем более, если там было замораживание и прорывы в этом доме, то надо проверить абсолютно все этажи и все остальные трубы перед запуском. Но локально, если они запустят, например, возможно, будут еще порывы в каких-то других местах.

А вот при какой температуре внутри подъезда вода в трубах замерзает окончательно?

Смотрите, есть температура теплоносителя. Ее можно увидеть на домовом счетчике тепла. При нуле и меньше вода превращается в лед. Нельзя сказать, что при температуре плюс 10 она замерзнет. Это нереально. Физику никто не отменял, и химию – тоже. Поэтому только так.

Даже если в подъезде немного тепло, например +2 градуса, в трубах может быть холоднее – около нуля или минус. Когда отопление не работает и вода в трубах не движется, она охлаждается и замерзает именно в трубах.

Имеют ли право жильцы сами сливать воду из системы, если коммунальщики игнорируют заявки?

Нет, они этого не могут сделать, потому что не имеют ни знаний, ни навыков. Для этого нужны специалисты с соответствующим оборудованием. Например, слить воду из системы отопления так, чтобы туда не попал воздух, почти невозможно. Кроме того, во время слива обязательно проверяют, чтобы в трубах не осталось воды. Если там останется хотя бы немного воды, то после подачи тепла это снова приведет к порыву труб: в трубах будет лед и холодная вода, а когда подадут горячую, они не успеют оттаять и трубы просто лопнут.

Нужно ли платить за "отопление", если система официально вышла из строя из-за халатности персонала?

За отопление мы платим согласно показателей общедомового счетчика тепла. Если тепла нет, то мы за него не платим. Если нет общедомового счетчика тепла, что на сегодняшний день редко случается, то там высчитывается по нормам потребления. Те дни, когда не было тепла, они не считаются, там делается соответствующий перерасчет. Но опять же, таких домов на сегодняшний день очень-очень мало.

Кто должен оплачивать новые трубы и сварочные работы – жители через взносы или виновник аварии?

Этим занимается предприятие, которое обслуживает внутридомовые сети. Если это управляющая компания, то все расходы покрывает именно она. Даже если будет служебное расследование, объявят выговор должностному лицу или через суд обяжут его возместить убытки, это внутренние вопросы компании и жителей они не касаются. То же касается и управленческой компании.

Проблемы могут возникнуть в домах с ОСМД. Обычно у ОСМД нет лишних средств, и деньги на восстановление системы придется где-то искать. В таком случае возникает вопрос: председатель ОСМД или ответственное лицо компенсируют убытки самостоятельно, или эти расходы переложат на совладельцев дома. Именно здесь и возникает самая большая проблема.

В то же время большинство домов с ОСМД имеют альтернативные источники питания. Поэтому проблемы со сливом воды там возникают редко, ведь циркуляция в системе отопления сохранялась даже во время отключений электроэнергии. Для этого использовали генераторы, инверторы с аккумуляторами или солнечные панели. Многие ОСМД воспользовались программой энергоэффективности "30 на 70" и установили солнечные панели вместе с инверторами и аккумуляторами, чтобы дом мог работать автономно во время блэкаутов.

