Обеспечивает светом миллион человек: Украина получила критическое оборудование от ЕС

Европа помогает Украине справляться с последствиями коварных атак России на энергетическую инфраструктуру. Литва передала Киеву полный комплект оборудования для тепловой электростанции.

Чем важна тепловая электростанция?

Оборудование Украина получила при поддержке Еврокомиссии через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM), передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

По информации ведомства, передача ТЭС длилась 11 месяцев и была одной из крупнейших операций:

За это время в Украину отправили 40 негабаритных грузов;

Они включали в том числе чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.

Обеспечить сложную транспортировку этих компонентов помогло Польское правительственное агентство стратегических резервов.

Самое главное то, что благодаря этому оборудованию энергетики смогли провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где российские удары значительно повредили энергетическую инфраструктуру.

Мы очень благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли нам получить это критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить критически важные энергетические мощности и усилить устойчивость украинской энергосистемы, которая, к сожалению, продолжает подвергаться прицельным российским атакам,

– отметил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.

Еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб назвала поставки ТЭС "самой требовательной логистической операцией на сегодня". Но она продемонстрировала, что Европа солидарна с Украиной.

Поставка этой электростанции – это европейская солидарность в действии. Это мощная демонстрация непоколебимой преданности ЕС устойчивости Украины, которая помогает обеспечить светом и теплом один миллион людей, которые сталкиваются с четвертой зимой российской агрессивной войны,

– подчеркнула Лахбиб.

Важно! В общем Еврокомиссия выделила на гуманитарную помощь Украине более 1,2 миллиарда евро, уже доставила более 160 000 тонн помощи. На сегодня общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины включает доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через механизм UCPM.

Кто еще помогает энергетике Украины?

Недавно также Германия объявила о выделении дополнительных 100 миллионов евро для Фонда поддержки энергетики Украины, пишет Министерство энергетики Украины.

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) через немецкий банк развития KfW предоставит дополнительные 100 миллионов евро для восстановления украинской энергетической инфраструктуры после российских массированных атак,

– сообщило ведомство.

По словам Андарака, эта поддержка Германии является очень важным вкладом на фоне постоянных российских обстрелов энергосистемы. Эти средства позволят энергокомпаниям закупить необходимое оборудование, чтобы восстановить поврежденное оборудование.

Обратите внимание! На сегодня Германия является крупнейшим донором Фонда восстановления энергетики. Ее общий вклад достигнет 550 миллионов евро до конца года.

Кто еще помогает Украине?