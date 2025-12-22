Чим важлива теплова електростанція?

Обладнання Україна отримала за підтримки Єврокомісії через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM), передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

За інформацією відомства, передача ТЕС тривала 11 місяців і була однією з найбільших операцій:

За цей час в Україну відправили 40 негабаритних вантажів;

Вони включали в тому числі надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

Забезпечити складне транспортування цих компонентів допомогло Польське урядове агентство стратегічних резервів.

Найголовніше те, що завдяки цьому обладнанню енергетики змогли провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де російські удари значно пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли нам отримати це критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити критично важливі енергетичні потужності та посилити стійкість української енергосистеми, яка, на жаль, продовжує зазнавати прицільних російських атак,

– зауважив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

Єврокомісар з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб назвала постачання ТЕС "найвимогливішою логістичною операцією на сьогодні". Але вона продемонструвала, що Європа солідарна з Україною.

Поставка цієї електростанції – це європейська солідарність у дії. Це потужна демонстрація непохитної відданості ЄС стійкості України, яка допомагає забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни,

– наголосила Лахбіб.

Важливо! Загалом Єврокомісія виділила на гуманітарну допомогу Україні понад 1,2 мільярда євро, вже доставила більш як 160 000 тонн допомоги. На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектору України включає доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через механізм UCPM.

Хто ще допомагає енергетиці України?

Нещодавно також Німеччина оголосила про виділення додаткових 100 мільйонів євро для Фонду підтримки енергетики України, пише Міністерство енергетики України.

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через німецький банк розвитку KfW надасть додаткові 100 мільйонів євро для відновлення української енергетичної інфраструктури після російських масованих атак,

– повідомило відомство.

За словами Андарака, ця підтримка Німеччини є дуже важливим внеском на тлі постійних російських обстрілів енергосистеми. Ці кошти дозволять енергокомпаніям закупити необхідне обладнання, щоб відновити пошкоджене обладнання.

Зауважте! На сьогодні Німеччина є найбільшим донором Фонду відновлення енергетики. Її загальний внесок сягне 550 мільйонів євро до кінця року.

