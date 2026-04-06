Киевские ТЭЦ: в каком состоянии энергетика и что будет с отоплением в столице следующей зимой
- Киевские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6 получили значительные повреждения из-за обстрелов, что фактически ставит под угрозу отопление следующей зимой.
- Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о ремонтных работах на одном из украинских энергообъектов, в частности рассказал, что россияне направили туда более 20 атак за время полномасштабной войны.
Из-за массированных обстрелов России столичные ТЭЦ имеют существенные повреждения. Например, ТЭЦ-6 повредили на 80%. Ситуация имеет риски для следующего отопительного сезона, однако министр энергетики уверяет, что деньги на восстановление системы ищут приоритетно.
Будет ли отопление у киевлян следующей зимой?
О том, в каком состоянии киевские ТЭЦ, в эфире канала ICTV рассказал председатель Деснянской районной государственной администрации.
Максим Бахматов сообщил, что в результате обстрелов России киевская ТЭЦ-4 полностью уничтожена. По ТЭЦ-6 – объект пострадал на 80%.
Известно, что ТЭЦ-4 обеспечивает Днепровский и Дарницкий районы, а ТЭЦ-6 – Деснянский, Оболонский, Днепровский и часть Дарницкого. Глава РГА в частности напомнил, что из-за существенных повреждений более тысячи киевских домов так и не имела тепла до завершения отопительного сезона.
Киевские ТЭЦ – пристрелянная цель для Путина. Ракеты у него есть. Он будет дальше бить по ТЭЦ и он их добьет. Даже, если ввалить 5 миллиардов. Он скажет: молодцы, и снова ввалит,
– объяснил Бахматов.
Он добавил, что Россия не видит препятствий и может повторять удары по столичным тепловым электростанциям.
Что известно о повреждении энергосистемы?
В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль посетил один из объектов украинской генерации, по которому регулярно бьет Россия. В частности политик рассказал о восстановлении станции.
Заметьте! За время полномасштабной войны Россия осуществила более 20 атак только на эту станцию, на 1 объект. Более четверти от общего количества ударов пришлись на отопительный сезон 2025 – 2026 годов.
Так, министр объяснил, что на объекте повреждено или разрушено до 90% мощностей. Однако ремонтные работы продолжаются.
К новому отопительному сезону запланировано восстановить большую часть мощностей, но ремонты будут продолжаться и дальше,
– отметил Шмыгаль.
Министр также добавил, что продолжаются работы для улучшения защиты основных объектов станции. Государство выделило средства на второй уровень защиты трансформаторов.
В то же время Шмыгаль объяснил, что министерство ведет переговоры с партнерами для большего финансирования на энергосистему и ее восстановление, ведь сейчас это "принципиальный вопрос".
Что еще нужно знать об энергоситуации и подготовке Украины к следующей зиме?
Правительство Украины выделило более 22 миллиардов гривен на первоочередное финансирование для обеспечения энергосистемы надлежащей защитой. В то же время известно, что для всех областей приняли планы устойчивости, или планы подготовки к зиме.
Ранее стало известно, что правительство выделило 12,85 миллиарда гривен, которые направили на 209 объектов критической инфраструктуры.
В то же время, чтобы экономить ресурсы и заблаговременно позаботиться о следующем отопительном сезоне, в некоторых областях отопления начали отключать раньше установленных законодательством сроков. А самым первым городом, где выключили тепло был Днепр. Там прекратили теплоснабжение от 20 марта.