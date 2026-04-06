Киевские ТЭЦ: в каком состоянии энергетика и что будет с отоплением в столице следующей зимой

Из-за массированных обстрелов России столичные ТЭЦ имеют существенные повреждения. Например, ТЭЦ-6 повредили на 80%. Ситуация имеет риски для следующего отопительного сезона, однако министр энергетики уверяет, что деньги на восстановление системы ищут приоритетно.

Будет ли отопление у киевлян следующей зимой?

О том, в каком состоянии киевские ТЭЦ, в эфире канала ICTV рассказал председатель Деснянской районной государственной администрации.

Максим Бахматов сообщил, что в результате обстрелов России киевская ТЭЦ-4 полностью уничтожена. По ТЭЦ-6 – объект пострадал на 80%.

Известно, что ТЭЦ-4 обеспечивает Днепровский и Дарницкий районы, а ТЭЦ-6 – Деснянский, Оболонский, Днепровский и часть Дарницкого. Глава РГА в частности напомнил, что из-за существенных повреждений более тысячи киевских домов так и не имела тепла до завершения отопительного сезона.

Киевские ТЭЦ – пристрелянная цель для Путина. Ракеты у него есть. Он будет дальше бить по ТЭЦ и он их добьет. Даже, если ввалить 5 миллиардов. Он скажет: молодцы, и снова ввалит,

– объяснил Бахматов.

Он добавил, что Россия не видит препятствий и может повторять удары по столичным тепловым электростанциям.

Что известно о повреждении энергосистемы?

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль посетил один из объектов украинской генерации, по которому регулярно бьет Россия. В частности политик рассказал о восстановлении станции.

Заметьте! За время полномасштабной войны Россия осуществила более 20 атак только на эту станцию, на 1 объект. Более четверти от общего количества ударов пришлись на отопительный сезон 2025 – 2026 годов.

Так, министр объяснил, что на объекте повреждено или разрушено до 90% мощностей. Однако ремонтные работы продолжаются.

К новому отопительному сезону запланировано восстановить большую часть мощностей, но ремонты будут продолжаться и дальше,

– отметил Шмыгаль.

Министр также добавил, что продолжаются работы для улучшения защиты основных объектов станции. Государство выделило средства на второй уровень защиты трансформаторов.

В то же время Шмыгаль объяснил, что министерство ведет переговоры с партнерами для большего финансирования на энергосистему и ее восстановление, ведь сейчас это "принципиальный вопрос".

