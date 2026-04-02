Миллиард на спасение: Австралия включает экстренный план из-за топливного кризиса

Австралия особенно сильно страдает от войны в Иране, которая нарушает мировые поставки энергоносителей и толкает цены на топливо вверх. Поэтому правительство страны предоставит бизнесу до 693 миллионов долларов в виде льготных кредитов, чтобы смягчить давление топливного кризиса.

Как Австралия спасается от топливного кризиса?

Об этом в четверг, 2 апреля, заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, пишет Reuters.

Ни одно правительство не может пообещать полностью устранить давление, которое создает этот кризис. Но мы можем смягчить худшие его последствия. Стать буфером, амортизатором во время глобальных потрясений,

– заявил премьер.

Речь идет о государственной программе объемом до 1 миллиарда австралийских долларов (около 693 миллионов долларов США). Она предусматривает беспроцентные займы для бизнеса, а именно:

для критически важных предприятий;

транспортных компаний;

и производителей удобрений.

По данным издания, льготные кредиты будут предоставлять компаниям, которые играют главную роль в работе критических цепей поставок. Эти средства должны помочь им пережить резкие финансовое давление из-за роста цен на топливо.

Албанезе подчеркнул, что новый пакет поддержки для бизнеса станет самым амбициозным проектом в бюджете государства на сегодня.

В дополнение правительство ввело ряд срочных мер, чтобы сдержать рост цен на топливо:

высвободило запасы бензина и дизеля из внутренних резервов;

вдвое снизило акциз на топливо;

временно ослабило стандарты качества топлива.

Важно! Также австралийские штаты в четверг договорились не повышать налог на товары и услуги для операций с топливом. Это должно дополнительно облегчить расходы для водителей.

Почему Австралия вводит кризисные меры?

Дело в том, что Австралия импортирует более 80% топлива. И перебои с его поставками из-за войны в Иране вызвали беспокойство среди жителей. Опасаясь дефицита, водители уже начали панические закупки в отдельных регионах. Хотя правительство и уверяет, что рынок обеспечен горючим достаточно.

Премьер-министр даже был вынужден обратиться к встралийцам с призывом не паниковать и не скупать топливо на фоне роста цен, а в ближайшие недели пользоваться общественным транспортом, пишет NYT.

Наслаждайтесь Пасхой. Если отправляетесь в дорогу, не берите больше горючего, чем нужно, заправляйтесь как обычно. Думайте о других в вашей общине, в сельской местности и в критически важных отраслях,

– призвал Албанезе.