Топливный кризис не исчез: в Крыму вновь возобновляется продажа топлива по QR-кодам

Во временно оккупированный Севастополь возвращают систему покупки топлива по QR-кодам. Она будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят продавать топливо без ограничений.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму

В частности, жители региона жалуются, что АЗС "АТАН" не соблюдает договоренности о снижении цены на А-92, что сообщил "глава" города Михаил Развожаев.

Он отметил, что бензин этой марки либо не продают, либо отпускают по завышенным ценам.

С завтрашнего дня возвращаем систему QR-кодов. Она будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят продавать топливо без ограничений,

– заявил Развожаев.

Он добавил, что это коснется не премиальных марок. То есть А-92, А-95 и дизельного топлива.

Напомним, что систему QR-кодов ввели в Крыму еще в начале лета. Человек должен был получить персональный QR-код, дающий право приобрести 20 литров топлива только для конкретного автомобиля и лишь при условии предъявления этого QR-кода. Но очень скоро стало известно, что QR-коды "закончились".

Более того, уже в начале июля цены на топливо в Крыму сильно выросли. На заправках Севастополя топливо в среднем продавали по 199 рублей за литр. В целом цены в оккупированном Крыму колебались от 185 до 200 рублей за литр.

Кроме того, в июле "власти" полуострова уже объясняли, что не могут гарантировать ежедневную продажу топлива. А Владимир Путин обещал оказать помощь захваченному россиянами региону.