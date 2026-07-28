Удары по НПЗ дали неожиданный эффект: союзник России уже просит о горючем
Удары украинских дронов по российской нефтепереработке ограничили возможности Москвы поставлять бензин и дизель за границу. Поэтому в Кыргызстане возник острый дефицит горючего и заставил его обратиться в Россию.
Переговоры ведет с Россией
Власти страны ведут переговоры с Кремлем о возможной поставке топлива. Об этом во вторник сообщили киргизские СМИ со ссылкой на вице-премьер-министра Данияра Амангельдиева, пишет Reuters .
В то же время политик не уточнил, о каких объемах поставок и сроках идет речь в переговорах с российской стороной.
Следует добавить, что раньше он даже ездил в Москву, чтобы договориться о мерах по предотвращению дефицита горючего и горюче-смазочных материалов.
Россия заверила, что выполнит свои обязательства по поставкам горюче-смазочных материалов настолько, насколько это будет возможно,
– рассказал после визита Амангельдиев.
Тогда стороны, в частности, согласовали транзит горючего через территорию России в Кыргызстан, чтобы республика могла закупать горючее в других странах и доставлять его через российскую территорию.
Масштабы топливного кризиса в Кыргызстане
Проблема Кыргызстана состоит в том, что страна зависит от импорта нефтепродуктов. Более 90% бензина до топливного кризиса он закупал именно в России.
Однако страна-агрессорка сама не в состоянии обеспечить свои регионы горючим из-за сокращения производства после ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам.
Следовательно, Кыргызстан вынужден закупать горючее у других государств. Правительство уже заключило контракты на поставку дизеля и авиакеросина с Беларусью и Китаем, а также обратилось в соседние страны с просьбой помочь.
Однако, вероятно, зарезервированных объемов горючего Кыргызстана пока недостаточно, если он просит у Москвы, несмотря на ее собственные проблемы.
Напомним, в середине июля власти Кыргызстана ввели бессрочный запрет на экспорт горючего – "до тех пор, пока внутренний рынок не будет полностью насыщен".