Переговори веде з Росією

Влада країни веде переговори з Кремлем про можливе постачання пального. Про це у вівторок повідомили киргизькі ЗМІ з посиланням на віцепрем'єр-міністра Даніяра Амангельдієва, пише Reuters.

Водночас політик не уточнив, про які обсяги постачань і терміни йдеться в переговорах із російською стороною.

Слід додати, що раніше він навіть їздив до Москви, щоб домовитися про заходи для запобігання дефіциту пального та паливно-мастильних матеріалів.

Росія запевнила, що виконає свої зобов'язання щодо постачання паливно-мастильних матеріалів настільки, наскільки це буде можливо,

– розповів після візиту Амангельдієв.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тоді сторони, зокрема, погодили транзит пального через територію Росії до Киргизстану, щоб республіка могла закуповувати пальне в інших країнах і доставляти його через російську територію.

Масштаби паливної кризи в Киргизстані

Проблема Киргизстану полягає у тому, що країна залежить від імпорту нафтопродуктів. Понад 90% бензину до паливної кризи вона закуповувала саме в Росії.

Проте країна-агресорка сама не в змозі забезпечити свої регіони пальним через скорочення виробництва після ударів України по нафтопереробних заводах.

Відтак, Киргизстан змушений закуповувати пальне в інших держав. Уряд вже уклав контракти на постачання дизелю та авіагасу з Білоруссю та Китаєм, а також звернувся до сусідніх країн із проханням допомогти.

Однак, ймовірно, зарезервованих обсягів пального Киргизстану наразі недостатньо, якщо він просить у Москви, попри її власні проблеми.

Нагадаємо, в середині липня влада Киргизстану запровадила безстрокову заборону на експорт пального – "до того часу, поки внутрішній ринок не буде повністю насичений".