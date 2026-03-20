Скидки, льготы и лимиты – как страны ЕС борются с ростом цен на топливо
- Цена бензина в Европе достигла максимума за последние 40 месяцев, поэтому правительства некоторых стран принимают ряд мер.
- Для стабилизации рынка вводят налоговые льготы, ограничения на розничные продажи и маржи, чтобы не допустить спекуляций.
После начала военной эскалации на Ближнем Востоке подорожание нефти всколыхнуло весь мир. Рост цен на топливо создает проблемы не только в Украине – в ряде европейских стран ради стабилизации рынка также принимают меры.
Как в Европе сдерживают подорожание бензина?
Для сдерживания инфляции правительства прибегают к скидкам, налоговых льгот и даже лимитов на покупку. Детали сообщает "НефтеРынок".
Цены на бензин в Европе достигли максимума за последние 40 месяцев, поэтому правительства отдельных стран начали вмешиваться в розничный рынок.
Например, 19 марта в Италии приняли постановление о снижении цен на 0,25 евро на литр бензина и дизеля, а также на 0,12 евро на литр LPG, который там широко используют как автотопливо.
Кроме того, предусмотрены меры по борьбе со спекуляциями и усилении мониторинга. Более того, для сектора автоперевозок объявили 3 месяца налоговых льгот.
В Словакии 18 марта власти ввели ограничения на покупку дизеля на 30 дней, а еще планирует ввести на него отдельную цену для зарегистрированных за рубежом транспортных средств.
Розничные продажи в Словении уже ограничила венгерская нефтяная компания Mol, передает RTV Slo. Сократила закупки горючего для легковых автомобилей по стране также Shell.
В Греции розничные торговцы не могут ставить наценку более 0,05 евро на литр от стоимости поставки бензина или дизеля с НПЗ. Кроме того, им запрещено закладывать маржу более 0,12 евро на литр приобретенного в маркетинговых компаниях сырья.
Налоги на моторное топливо временно снизили в Португалии, где дополнительно рассматривают ограничение цен.
А вот в Франции от изменения налогов пока воздерживаются, однако признают давление в некоторых отраслях промышленности. Правительство еще на прошлой неделе собрало поставщиков топлива, которые обязались стабилизировать цены или снизить их на 0,10 – 0,30 евро на литр.
Какие меры приняло правительство Украины?
С 20 марта по 1 мая 2026 года украинцы могут получить кэшбек на топливо при покупке на АЗС: 15% – на дизель, 10% – на бензин и 5% – на автогаз. Компенсация начисляется автоматически для участников программы "Национальный кэшбек", однако его максимальная сумма – до 1 тысячи гривен в месяц.
Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба уже усилили контроль за операторами, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций.
Госкомпания Укрнафта будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой как "ориентир справедливой цены", а объемы импорта будут увеличиваться.