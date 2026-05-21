Россия, годами строившая образ "энергетической сверхдержавы", столкнулась с парадоксальной ситуацией. Продавать бензин на внутреннем рынке становится все менее выгодно.

Какая проблема появилась у россиян?

Страна-агрессор теперь фактически торгует самым популярным топливом себе в убыток. Детали рассказали в Службе внешней разведки Украины в четверг, 21 мая.

По предварительным данным, операторы автозаправочных станций теряют в среднем 84 копейки на каждом литре АИ-92 – самого популярного бензина в России. А вот литр АИ-95 приносит всего 47 копеек прибыли, что при нынешней инфляции и стоимости кредитов фактически означает работу "в ноль".

Единственным более-менее прибыльным сегментом пока остается дизель – около 3,68 рубля прибыли на литре. Однако и он испытывает давление из-за большого объема потребления в армии оккупантов.

Разведка отмечает, что причины проблем на российском топливном рынке имеют системный характер. Кремль пытается увеличить валютные поступления благодаря экспорту нефтепродуктов, из-за чего предложение внутри страны искусственно сокращается.

В частности, железнодорожная логистика прежде всего работает на нужды армии, поэтому цистерны с топливом задерживаются, а стоимость перевозок растет. В то же время российские НПЗ вынуждены учитывать санкционные риски из-за дефицита западных присадок и запчастей. А вот полностью компенсировать эти расходы за счет потребителей не позволяют административные ограничения цен.

Чем это грозит режиму Путина?

Уже к концу этого года аналитики прогнозируют волну банкротств независимых сетей АЗС и заметное подорожание топлива. Поэтому Москва оказалась перед сложным выбором:

либо повышать цены и рисковать общественным недовольством;

либо и в дальнейшем сдерживать их, постепенно истощая топливный сектор и приближая дефицит на заправках.

С такими темпами "успешного импортозамещения" к концу года главным тюнингом для российского автопрома станет не новый двигатель, а педальный привод – он по крайней мере не нуждается в АИ-92, на котором страна так старательно учится зарабатывать отрицательные деньги,

– подчеркивают в СВРУ.

К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала американский политик Борис Пинкус также назвал своеобразный дедлайн: "Думаю, до конца года судьба путинского режима будет решена". Общественный деятель обратил внимание на экономические проблемы Кремля – часть российских компаний закрывают скважины, сырья на экспорт из-за санкций идет все меньше, а Китай отказался продолжить строительство газового потока "Сила Сибири-2".

