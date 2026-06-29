Сутки в очереди на АЗС и жесткие ограничения: топливный кризис в России парализует грузоперевозки

Дефицит топлива в России уже сказался на грузовых перевозках. Это не только ограничивает экспорт продукции в соседние страны, но и способствует быстрому росту цен.

Как дефицит топлива сказывается на грузоперевозках

Об этом рассказывают представители российских логистических компаний в комментарии "Коммерсанту".

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По словам основателя VIG Trans Игоря Ребельского, во многих регионах России, особенно на юге, в Сибири и в ряде приграничных областей, на АЗС ограничивают продажу топлива из-за перебоев с поставками. Из-за этого грузоперевозчикам становится все сложнее планировать рейсы.

Глава компании "Оптималог" Георгий Властопуло добавляет, что грузовикам приходится ждать в очередях на заправках иногда даже по несколько суток.

В результате сокращается их суточный пробег. Например, в направлении Китая он уже уменьшился с 600–700 до 500 километров.

Одновременно топливные компании начали пересматривать и отменять бонусные программы для перевозчиков. Если раньше грузовики получали до 16% скидки на АЗС, то теперь — едва 3,5%.

Более того, мелким перевозчикам ограничили продажу топлива до 60 литров на автомобиль. Поэтому дозаправляться грузовикам приходится в 1,5–3 раза чаще.

В результате перевозчики столкнулись с ростом расходов, увеличением пробега транспорта и большим количеством простоев в очередях на АЗС,

– отметил директор компании ПЭК Вадим Филатов.

Как кризис влияет на цены

Из-за дефицита топлива транспортные компании начали повышать тарифы на перевозки в среднем на 10%.

Например, стоимость грузоперевозок из Китая уже выросла в среднем на 700 долларов за рейс.

К тому же в России становится всё сложнее найти транспорт для перевозки грузов. Многие владельцы грузовиков, особенно небольших, отказываются принимать новые заказы, поскольку не знают, смогут ли они заправиться на АЗС.

Они либо вообще не принимают заказы, либо существенно завышают стоимость перевозок,

– добавили в компании NC Logistic.

Представители различных логистических компаний предупреждают, что тарифы на перевозки начнут повышать все участники рынка, если топливный кризис не утихнет.

Поэтому вслед за ценами на топливо в России непременно будут расти и цены на все товары — это лишь вопрос времени.

Напомним, российское правительство уже официально признало топливный кризис и вводит экстренные меры. В частности, оно пытается быстро стимулировать импорт топлива, чтобы сократить дефицит.