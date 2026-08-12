Наступила новая волна проблем: россияне вновь сталкиваются с трудностями

В начале августа в России разразилась новая волна топливного кризиса из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом свидетельствуют сообщения из различных регионов страны.

Что известно о топливном кризисе в России

Об очередях на заправках рассказывают жители разных областей – от юга до Приморья, о чем пишет российское издание "Медуза".

На заправках, по меньшей мере, в 12 регионах вновь наблюдаются многочасовые очереди за топливом. Вернулись и ограничения на отпуск бензина в одни руки.

В администрации Сочи 11 августа заявили, что на АЗС в регионе ввели лимиты "в связи с логистическими сбоями в поставках". Местных жителей и туристов попросили "по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте".

Кроме того, из регионов поступают жалобы на дефицит бензина и закрытие части заправок. Об этом рассказывают жители Красноярского края и Башкортостана.

Также отмечается рост цен на топливо. В частности, в тех регионах, которые в последние дни посетил Владимир Путин. В Красноярске за день до визита Путина на части заправок краевой сети цены на бензин резко – на 24 рубля за литр – снизились. В самой сети АЗС снижение цен объяснили "временным улучшением логистики" и "поступлением дополнительного объема топлива непосредственно с НПЗ". Но сразу после отъезда Путина цены вернулись к прежнему уровню.

В то же время официально о новой волне кризиса власти России не сообщали.

Напомним, что проблемы с топливом наблюдаются и во временно оккупированных регионах. Например, в Крыму вновь ввели продажу топлива по QR-кодам. Такая система будет действовать до тех пор, пока топливо не смогут продавать без ограничений. Четких сроков жителям не назвали.

В разных регионах вводят ограничения. Например, в Оренбургской области ввели лимиты на бензин и дизельное топливо.