Будь готов к худшему: в России придумали новый способ распределения бензина

В России топливный кризис не утихает, несмотря на все попытки властей заверить жителей в том, что дефицита нет. Чтобы справиться с многокилометровыми очередями на АЗС, в регионах придумали новый способ распределения бензина.

Какую новую схему придумали в России

По меньшей мере в трех регионах России вводят схему отпуска бензина на автозаправках по принципу "четный – нечетный", сообщают российские СМИ,

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Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что власти склоняются к распределению топлива по "четно-нечетному принципу". Соответствующий вопрос рассмотрят на заседании оперативного штаба.

В четные дни бензин смогут покупать автомобили, цифровая часть государственного номера которых начинается на 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни – на 1, 3, 5, 7 или 9,

– сказал Артамовнов.

Такое "ноу-хау" объясняется острым топливным кризисом в регионе. По оценкам властей, ежедневный дефицит бензина в Липецкой области составляет около 500 тонн.

Работу уже приостановили большинство заправок сети "Лукойл" и АЗС "Тебойл".

Нижегородская область

В Нижегородской области новый порядок заправки автомобилей вступит в силу с 9 июля.

Владельцы автомобилей смогут приобрести бензин на АЗС в зависимости от даты и первой цифры государственного номерного знака.

В четные дни топливо будут продавать автомобилям, номер которых начинается с четной цифры, а в нечетные – машинам с номерами, начинающимися с нечетной цифры.

Новые правила будут действовать на всех сетевых автозаправочных станциях Нижегородской области. Исключение составят только АЗС, расположенные вдоль автомагистрали М-12.

Помимо этих двух регионов, схему "четный – нечетный" уже тестируют в Орловской области. Аналогичный порядок продажи бензина по номерам и дням месяца в регионе ввели еще 4 июля.

Поэтому пока власти в Москве отрицают дефицит топлива, регионы пытаются различными способами справиться с кризисом, вводя талоны, QR-коды и ограничивая отпуск бензина. Но пока Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ, это не очень помогает.

К слову, на днях украинские Силы обороны нанесли удар по крупнейшему российскому нефтеперерабатывающему заводу в Омской области России. После этого в регионе началась паника, а на АЗС образовались километровые очереди желающих заправиться топливом.