Екатеринбург накрыл топливный кризис: водители возмущены ограничениями на АЗС
- В Екатеринбурге на АЗС ограничена продажа бензина до 30 литров и дизельного топлива до 70 литров на одного водителя.
- Жители жалуются на перебои с поставками топлива, некоторые заправки не позволяют заправлять более 20-30 литров или вообще не имеют бензина и дизтоплива.
В России растет дефицит горючего из-за успешных ударов украинских дронов, повлекших остановку части нефтеперерабатывающих заводов. Топливный кризис охватил теперь и Екатеринбург, где вводят ограничения для водителей.
Какие ограничения действуют в Екатеринбурге?
В российском городе лимитируют продажи бензина на заправках. Впервые ограничения вводят даже на дизельное топливо, сообщает 24 Канал со ссылкой на FREEДОМ. LIFE.
На сегодня многие АЗС Екатеринбурга продают по 30 литров бензина в одни руки. Также сократили продажи дизеля до 70 литров на одного водителя.
На некоторых заправках появились объявления с сообщениями об ограничении продаж горючего.
По информации российских изданий, жители города жалуются на перебои с поставками топлива. Поэтому АЗС не отпускают бензин и дизель "про запас".
По их словам, ситуация неутешительная в разных районах города:
- одни АЗС не позволяют заправлять более 20-30 литров бензина в одну машину;
- другие заправки запрещаются наливать топливо в канистры;
- третьи вообще не имеют ни бензина марки А-95, ни дизтоплива.
Где еще ощущается топливный кризис?
Однако, Екатеринбург – далеко не единственный город, который страдает от топливного кризиса в России. Недавно ограничения на продажи горючего ввели в соседней Челябинской области.
- Серьезные проблемы с топливом наблюдаются в Приморском крае и Владивостоке. Там на АЗС выстраиваются километровые очереди. Водители жалуются на полное отсутствие бензина и дизеля и иногда даже дерутся за топливо.
- Но больше всего от топливного дефицита страдает оккупированный Крым. Перебои с поставками бензина и дизеля в регионе начались уже давно, а недавно ввели ограничения в 20 литров бензина в одни руки.
Важно! Одной из ключевых причин острого дефицита топлива в России стали атаки украинских дронов на российские НПЗ. По данным The Washington Post, беспилотники из Украины вызвали до 70% остановок работы заводов.
Как Россия борется с топливным кризисом?
На фоне обострения топливного кризиса Россия закупает бензин за рубежом. Совет Евразийской экономической комиссии обнулил ввозную пошлину на бензин, дизельное топливо, судовое топливо и авиационный керосин. Параллельно возобновились поставки белорусского бензина, который поступает через Петербургскую биржу.
В ответ на дефицит Кремль также продлил запрет на экспорт бензина и ввел ограничения на вывоз дизельного топлива непрофильными компаниями до конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что то, что Россия вынуждена не продавать, а импортировать топливо – результат работы украинских спецслужб, армии, разведки и производителей оружия. По его словам, сейчас Россия закупает бензин в разных регионах, не только в Беларуси, но и в Азии и Китае.