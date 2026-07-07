В результате удара по НПЗ: ситуация в Омской области ухудшилась после атаки

Накануне украинские дроны впервые нанесли удар по крупнейшему российскому нефтеперерабатывающему заводу в Омской области России. В результате удара на автозаправочных станциях образовались "километровые очереди".

Что происходит в Омской области России

Отмечается, что ажиотаж начался почти сразу после атаки – вечером 6 июля, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

Читайте также "За 2500 километров": СМИ назвали, какой дрон поразил Омский НПЗ

Очереди из автомобилей образовались как в самом Омске, так и в районах области. В одном из местных Telegram-каналов отмечалось, что россияне массово скупают бензин впрок из-за страха дефицита. Но власти призывают не паниковать, уверяя, что топлива в регионе достаточно.

Также очередь из десятков автомобилей образовалась на заправке "Газпромнафты", которой принадлежит атакованный Омский НПЗ. Во вторник, 7 июля, жители Омска писали в соцсетях об отсутствии некоторых видов топлива и больших очередях на других АЗС.

Дефицит топлива и очереди также возникли в Одесском и Исилькульском районах области. Один из жителей села Одесское написал, что, по слухам, в районе "очень много машин поехали за бензином, среди людей паника".

В то же время, как пишут российские СМИ, сеть "Топлайн" прекратила продажу бензина физическим лицам в Омске. На всех 53 заправках топливо отпускают только по топливным картам организаций.

Отмечается, что автомобили "подъезжают каждую минуту", но заправиться не могут,

– говорится в материале.

По словам сотрудницы АЗС, поставки топлива во вторник прекратил пострадавший НПЗ, а когда они возобновятся – неизвестно.

По данным журналистов, утром по местному времени возле одной из АЗС образовалась пробка в среднем из полутора десятков легковых автомобилей.

Таким образом, украинские удары по НПЗ оказываются весьма эффективными. К тому же они активно распространяются по всем регионам России.

Что известно о ситуации с топливом в России

Жителям российского Забайкалья уже начали предлагать покупать бензин в Китае. Такую "услугу" предлагают населению на фоне топливного кризиса.

А заводчики сообщили, что россияне стали чаще покупать лошадей. И все это из-за дефицита бензина и дизельного топлива в стране.