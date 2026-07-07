В результате удара по НПЗ: ситуация в Омской области ухудшилась после атаки
Накануне украинские дроны впервые нанесли удар по крупнейшему российскому нефтеперерабатывающему заводу в Омской области России. В результате удара на автозаправочных станциях образовались "километровые очереди".
Что происходит в Омской области России
Отмечается, что ажиотаж начался почти сразу после атаки – вечером 6 июля, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.
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Очереди из автомобилей образовались как в самом Омске, так и в районах области. В одном из местных Telegram-каналов отмечалось, что россияне массово скупают бензин впрок из-за страха дефицита. Но власти призывают не паниковать, уверяя, что топлива в регионе достаточно.
Также очередь из десятков автомобилей образовалась на заправке "Газпромнафты", которой принадлежит атакованный Омский НПЗ. Во вторник, 7 июля, жители Омска писали в соцсетях об отсутствии некоторых видов топлива и больших очередях на других АЗС.
Дефицит топлива и очереди также возникли в Одесском и Исилькульском районах области. Один из жителей села Одесское написал, что, по слухам, в районе "очень много машин поехали за бензином, среди людей паника".
В то же время, как пишут российские СМИ, сеть "Топлайн" прекратила продажу бензина физическим лицам в Омске. На всех 53 заправках топливо отпускают только по топливным картам организаций.
Отмечается, что автомобили "подъезжают каждую минуту", но заправиться не могут,
– говорится в материале.
По словам сотрудницы АЗС, поставки топлива во вторник прекратил пострадавший НПЗ, а когда они возобновятся – неизвестно.
По данным журналистов, утром по местному времени возле одной из АЗС образовалась пробка в среднем из полутора десятков легковых автомобилей.
Таким образом, украинские удары по НПЗ оказываются весьма эффективными. К тому же они активно распространяются по всем регионам России.
Что известно о ситуации с топливом в России
Жителям российского Забайкалья уже начали предлагать покупать бензин в Китае. Такую "услугу" предлагают населению на фоне топливного кризиса.
А заводчики сообщили, что россияне стали чаще покупать лошадей. И все это из-за дефицита бензина и дизельного топлива в стране.