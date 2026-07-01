Топливный кризис уже на Дальнем Востоке: не хватает бензина, а очереди на АЗС тянутся на километры

Топливный кризис охватил уже почти все регионы России. В Забайкальском крае и Иркутской области даже ввели режим "повышенной готовности". В регионах уже наблюдаются километровые очереди на заправках.

Как разворачивается топливный кризис в России

Один из местных жителей рассказал, что 29 июня он объездил заправки города и был удивлен происходящим, о чем пишет BBC.

Читайте также Беларусь "спасла" Россию: цены на бензин подскочили почти вдвое

Он отметил, что люди словно сошли с ума. Россиянин встал в очередь в семь вечера, а ближе к полуночи на заправке сказали, что примерно 20 машин еще заправят и закроются.

В то же время одна из самых длинных очередей образовалась 28 июня в Уфе – 803 автомобиля.

А 26 июня в Чите сняли на видео очередь длиной 4 километра.

Житель города рассказал, что люди стоят в очередях круглосуточно, а затем получают по 30 литров бензина. Но этого не хватает тем, чья работа связана с перевозками. Немного лучше обстоит дело у дальнобойщиков: они по рациям спрашивают друг у друга, где можно быстрее проскочить очередь.

Российский Дальний Восток традиционно страдает от перебоев с поставками во время дефицита топлива в стране из-за сложной логистики – его обеспечивают лишь несколько нефтеперерабатывающих заводов,

– говорится в материале.

Так, на почти 340 тысяч жителей Читы приходится четыре заправки "Роснефти". А сейчас 50 литров бензина на машину продают лишь на двух заправках на федеральных трассах – "Амур" и "Байкал".

В самом же городе наливают по 15 литров. И это самое жесткое ограничение в России.

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края Павел Волков заявил, что среди причин кризиса якобы "традиционный рост летнего спроса на топливо". В качестве причин он назвал "увеличение потребности среди сельхозпроизводителей и добывающих отраслей".

Волков добавил, что бороться с "ростом спроса" сейчас сложнее из-за падения предложения на рынке.

Похожая ситуация наблюдается и в центре Иркутска. Власти области уже запретили наливать топливо в канистры и ограничили заправку одним автомобилем и всего 50 литрами на бак.

Таким образом, кризис охватил уже большинство российских регионов. И чем сложнее логистика, тем жестче действуют ограничения на бензин и дизельное топливо. Это, в частности, сказывается на жизни населения.

Что еще известно о топливном кризисе

Дефицит бензина в России признали власти. Однако в Кремле причиной называют высокий спрос на топливо.

В частности, кризис привел к росту цен на топливо. На некоторых АЗС стоимость уже превышала 100 рублей за литр.