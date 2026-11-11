Топливный кризис в России: цены в стране-агрессоре продолжают расти

В России зафиксировали резкое подорожание грузовых перевозок. Причиной стали масштабный топливный кризис и последствия санкций, введенных против Кремля.

Почему цены в России растут

По данным на конец октября 2026 года, тарифы на обычные тентованные грузовики подскочили на 28,3%, а на специализированные рефрижераторы – на 27,6%, о чем пишет издание "Осторожно, новости".

Перевозчики бьют тревогу, ведь такие скачки тарифов гарантированно приведут к росту цен на продовольствие для обычных россиян.

Обратите внимание! Больше всего пострадает логистика мясной и молочной продукции, а также других скоропортящихся товаров, требующих специальных условий доставки.

Все зависит от того, какую долю в стоимости конкретного товара составляет доставка и какую часть дополнительных расходов готовы взять на себя производители и торговые сети. Однако если высокие транспортные тарифы сохранятся, они будут оказывать дополнительное давление на конечные цены,

– признал генеральный директор CARGO.RUN Тимур Каримов.

Помимо дефицита топлива, отрасль добивает принудительный переход на электронную транспортную накладную, который стартовал 1 сентября. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отметил, что к таким изменениям оказались готовы лишь гиганты рынка, тогда как для среднего и малого бизнеса новые государственные требования стали серьезным вызовом.

Резкий рост тарифов начался еще в III квартале 2026 года, когда стоимость автоперевозок подскочила на 11,5%. Главными причинами стали летняя волна топливного кризиса и вынужденная приостановка работы черноморских портов.

Напомним, что в России вновь начали вводить ограничения на покупку топлива. Причиной кризиса стало возобновление украинских атак на объекты России.