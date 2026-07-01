Беларуси уже не хватает: Россия нашла нового "спасителя" от топливного кризиса
Россия пытается смягчить острый дефицит топлива, поэтому ищет новых поставщиков. После Беларуси Москва теперь начала импортировать бензин из Индии морским путем.
Сколько бензина импортирует Индия
Об этом в среду, 1 июля, два источника в отрасли сообщили изданию Reuters.
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По их словам, Нью-Дели уже отправило в Россию не менее 60 тысяч тонн бензина.
Другой собеседник издания сообщил, что в сторону страны-агрессора из Индии якобы отправились целых два танкера с бензином. На борту каждого – 30–40 тысяч тонн топлива.
Какой именно индийский нефтеперерабатывающий завод будет поставлять бензин, пока неизвестно. Ни Министерство энергетики России, ни Министерство нефти Индии на запросы не отвечают.
- В то же время источники отмечают, что Москва планирует ежемесячно импортировать в общей сложности до 400 тысяч тонн бензина из разных стран.
- Тогда как спрос в пиковый летний сезон составляет не менее 110 тысяч тонн в сутки.
Таким образом, импорта хватит лишь примерно на 12% месячного спроса или менее чем на четыре дня летнего потребления топлива в России. Это свидетельствует о том, что поставки из-за рубежа вряд ли смогут полностью компенсировать дефицит, вызванный ударами по российским НПЗ.
Почему Индия импортирует бензин в Россию
Морской импорт бензина Россия начала после того, как другие меры не помогли остановить топливный кризис.
По подсчетам, Беларусь в первой половине июня почти втрое увеличила поставки топлива в Россию по железной дороге. Объемы выросли до более чем 70 тысяч тонн по сравнению с первой половиной мая.
Однако дефицит топлива продолжает нарастать. В настоящее время дефицит топлива уже наблюдается во всех 11 часовых поясах России, а цены на бензин превысили историческую отметку в 100 рублей за литр.
В связи с этим накануне в Кремле заявили, что ведут переговоры с другими странами об импорте топлива "по приемлемым ценам".
Напомним, на прошлой неделе российский парламент одобрил изменения в Налоговый кодекс, чтобы помочь преодолеть топливный кризис. В частности, власти поддержали субсидии на импорт топлива. Однако их размер будет зависеть от стоимости доставки и цен на бензин и дизель.