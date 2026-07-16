Топливный кризис не утихает: Россия просит у давнего союзника больше бензина

Россия не может справиться с дефицитом топлива, охватившим страну после ударов Украины по ее НПЗ. Несмотря на то, что она уже начала закупать бензин за рубежом, в частности в Индии, его объемов оказалось недостаточно.

Где Россия ищет дополнительный бензин

Поэтому ведущие энергетические компании России обратились к индийским нефтепереработчикам с просьбой о дополнительных поставках бензина, сообщает Reuters.

По словам источника, с просьбой об импорте топлива к партнерам в Индии, в частности, обращались:

"Роснефть";

"Газпром нефть";

и "Лукойл".

Они якобы контактировали как с частными, так и с государственными нефтепереработчиками.

Собеседники издания на трех государственных нефтеперерабатывающих предприятиях Индии подтвердили, что россияне действительно обращались к ним с просьбой о дополнительных объемах бензина. Однако индийские компании сами не располагают избыточными объемами для экспорта.

В то же время министр нефти Индии Хардип Сингх Пури ранее вообще заявил, что индийские компании не продают топливо России. Впрочем, он не исключает, что Москва может закупать топливо индийского происхождения через трейдеров.

Источники отмечают, что дополнительные партии бензина, если России все же удастся договориться о поставках, также будут закупаться у трейдеров

Почему Россия просит о дополнительном бензине

Просьба Москвы о дополнительном бензине стала неожиданным поворотом в торговых отношениях с давним партнером. Ведь именно Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю.

Такой шаг как нельзя лучше демонстрирует масштабы топливного кризиса в стране-агрессоре, вызванного ударами украинских дронов по НПЗ России.

Ведь ранее Кремль уже просил у Нью-Дели бензин. По данным издания, как минимум один танкер с индийским бензином уже отправился в Россию. Впоследствии ожидается еще несколько таких партий, но и их, очевидно, недостаточно.

Более того, если Украина продолжит столь же умело выводить из строя дополнительные нефтеперерабатывающие мощности, России придется искать дополнительные поставки дизельного топлива.

Поэтому, несмотря на все заявления Кремля о временных перебоях с топливом, проблемы становятся все более затяжными, и признаков окончания кризиса в ближайшее время нет.

Напомним, в начале июля СМИ сообщали, что трейдеры продавали России бензин, произведенный индийской компанией Nayara Energy, которая почти на 50% принадлежит "Роснефти". Однако нефтепереработчик заявил, что якобы "не продавал и не планирует продавать топливо российским компаниям".