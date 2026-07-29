Заработать не получится: Россия не рискует снова отправлять дизельное топливо на экспорт
Несмотря на желание зарабатывать на топливе, Россия пока не может позволить себе продавать его за границу. Правительство готовится продлить запрет на экспорт дизельного топлива из-за его нехватки на внутреннем рынке.
Как долго продлится запрет
По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, ограничения могут продлить еще на месяц, до конца августа, пишет Reuters.
Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива с 8 по 31 июля, чтобы поддержать внутренний рынок топлива, поскольку атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы привели к дефициту топлива и резкому росту цен.
На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что ограничения на продажу дизельного топлива за рубеж будут отменены, "как только рынок восстановится".
Сейчас срок действия запрета подходит к концу, и властям предстоит решить, как действовать дальше. Однако, очевидно, до восстановления еще далеко, поэтому экстренные меры планируют продлить.
В то же время источники отмечают, что запрет могут отменить в середине августа, если ситуация с обеспечением страны дизельным топливом улучшится.
Как запрет повлиял на мировой рынок
Ранее Россия была вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США. Однако дефицит внутри страны вынудил Москву сократить поставки за рубеж:
- в первые дни июля экспорт российского дизельного топлива составлял 234 тысячи баррелей в сутки;
- тогда как в июне этот показатель достигал 400 тысяч баррелей в сутки.
Полный же запрет на экспорт дизельного топлива вызвал значительные потрясения на мировых рынках. Дефицит топлива усугубился, а цены взлетели даже в странах, которые больше не закупают его в России.
Дело в том, что традиционные покупатели российского дизельного топлива, такие как Турция и Бразилия, вынуждены конкурировать с Европой и другими импортерами за топливо из США, тем самым разгоняя цены.
Напомним, к концу мая из-за ударов по НПЗ Россия потеряла 20% производства дизельного топлива. Однако некоторые аналитики считают, что ситуация с дизельным топливом в стране не такая тяжелая, как с бензином, а Кремль намеренно ввел запрет, чтобы таким образом оказать давление на союзников Украины.