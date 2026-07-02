Проблемы не только в России: от дефицита топлива страдают и другие страны

Дефицит бензина в России сказывается и на странах Центральной Азии. Дело в том, что у некоторых государств нет достаточного собственного производства топлива.

Какие страны зависят от российского топлива

В частности, они зависят от российского импорта, о чем пишет Reuters.

Читайте также На фоне топливного кризиса: Россия переходит с бензина на газ

Кыргызстан – страна, не имеющая выхода к морю, – на этой неделе сообщила, что обратилась к региональным партнерам, в частности к Казахстану, Азербайджану и Туркменистану. Бишкек обратился с просьбой помочь обеспечить энергетическую безопасность и поддержать стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

А в Узбекистане резко выросли цены на бензин.

Казахстан усиливает контроль на границе, чтобы пресечь незаконный вывоз топлива.

Эти перебои демонстрируют, насколько экономики стран Центральной Азии по-прежнему зависят от поставок топлива из России, несмотря на то, что в последние годы крупнейшим инвестором в регионе стал Китай,

– говорится в материале.

Еще с 1 апреля текущего года Россия ввела запрет на экспорт бензина. Однако сделала исключение для поставок в рамках межправительственных соглашений, действующих, в частности, с некоторыми странами Центральной Азии.

Однако в Узбекистане цена на бензин марки А-92 с начала июня выросла на 11,8%.

В Министерстве энергетики Кыргызстана отметили, что страна, импортирующая большую часть бензина из России, в настоящее время располагает достаточными запасами нефтепродуктов, а запрос на дополнительные объемы поставок является превентивной мерой.

То есть дефицит топлива, в частности, мешает российскому экспорту, который продолжал осуществляться даже после 1 апреля. В настоящее время государства Центральной Азии ищут решения, которые помогут их внутренним рынкам.

Что еще известно о ситуации со странами Азии

Кыргызстан действительно зависит от поставок из России, ведь импортирует оттуда 90–95% всего объема топлива. Страна уже вводит меры на фоне дефицита бензина.

В то же время Казахстан, напротив, согласился помочь России в этом топливном кризисе. Поставки бензина следует ожидать в июле и августе.