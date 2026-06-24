Еще четыре области: власти России продолжают вводить ограничения на топливо

Все больше и больше российских регионов вводят ограничения на количество бензина и дизельного топлива, которое может приобрести один человек. В частности, о введении этих ограничений уже сообщили власти в четырёх областях страны.

Что происходит с топливом в России

Речь идет о Курской, Белгородской, Тюменской и Новосибирской областях.

Читайте также: Топливный кризис в России нарастает: Москва ищет выход за рубежом

Например, власти Курской области сообщили , что заметно вырос спрос на топливо. Глава региона Александр Хинштейн заявил, что с 00:00 24 июня заправка на АЗС будет осуществляться исключительно в топливные баки автомобилей.

Лимиты на продажу бензина ввели в Белгородской области. В российской службе BBC сообщили вечером 23 июня, что на заправках компании "Лукойл" физическим лицам отныне продают не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива на одного человека.

На АЗС "Роснефти" (за исключением тех, что расположены вблизи границы) ограничили продажу топлива в канистры, а заправки "Газпром нефти" приостановили продажу бензина марки А-95 "до пополнения оперативных запасов".

В Тюменской области на АЗС "Газпром нефти" также ввели ограничения на продажу топлива. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, как пишет ASTRA.

Бензин будут продавать в количестве не более 40 литров на один автомобиль;

дизельное топливо — до 80 литров в населенных пунктах;

до 200 литров на трассах.

Отпуск топлива в канистры запрещен.

В Новосибирской области также готовятся ввести ограничения на продажу топлива на АЗС. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, о чем также пишут российские СМИ.

Таким образом, удары ВСУ приносят успех, ведь всё быстрее и эффективнее "захватывают" Россию. Ограничения на продажу топлива распространяются на всё большее количество российских регионов. В частности, растёт риск дефицита топлива в стране.

Что ещё стоит знать о топливе в России

В оккупированном Крыму ввели дополнительные ограничения. В частности, после 22:00 не работают крупные магазины и общественный транспорт.

Также в России могут запретить экспорт дизельного топлива. Экспорт бензина уже был запрещен ранее.