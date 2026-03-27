Топливный кризис не утихает: одна из стран ЕС готовится урезать акцизы
- Правительство Румынии рассматривает возможность временного снижения акцизов на топливо для поддержки населения и бизнеса.
- Румыния уже ввела жесткий контроль над экспортом топлива и ограничила торговые наценки на бензин и дизель.
Из-за войны на Ближнем Востоке цены на топливо взлетели по всему миру. В Европе некоторые страны уже ввели лимиты на бензин и дизель, но этих мер недостаточно. Поэтому правительство Румынии рассматривает возможность временно снизить акцизы на топливо.
Как могут снизить акцизы на топливо?
Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан, пишет Reuters.
По его словам, снижение акцизов на топливо является самым простым вариантом поддержки населения и бизнеса, которые страдают от высоких цен.
Однако, сократив сборы, Румыния потеряет значительную часть поступлений в государственный бюджет, поэтому это решение вызывает дискуссии.
С другой стороны, мы должны оценить, какой уровень снижения акцизов может выдержать румынское государство и как долго, ведь, к сожалению, мы не имеем прогнозируемости по продолжительности войны в Иране,
– отметил Боложан.
Важно! Несмотря на риски, власти Румынии могут уже на следующей неделе принять решение о временном снижении акцизов на топливо, отметили в правительстве.
Какие меры уже ввела Румыния?
Ранее румынское правительство уже ввело первый пакет мер, чтобы смягчить последствия топливного кризиса, пишет Reuters.
В частности, власти страны ввели жесткий контроль над экспортом топлива.
- Торговые наценки на безинг и дизель для продавцов ограничили до уровня средних показателей прошлого года.
- Компаниям разрешили экспортировать топливо только после согласования с министерствами энергетики и экономики.
- Долю биотоплива в бензине уменьшили на три месяца, чтобы снизить конечную цену для покупателей.
Если ситуация на топливном рынке не улучшится, кризисные меры могут продлить через три месяца.
Почему в Украине не снижают акциз на топливо?
На фоне стремительного роста цен на АЗС в Украине тоже звучали предложения снизить акцизы на топливо. Но, в отличие от Румынии, украинское правительство дало четко понять, что не будет трогать акцизы и ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для горючего.
Дело в том, что налоговые поступления используются для финансирования обороны страны.
Я хочу напомнить, что все налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия,
– отметила премьер-министр Юлия Свириденко.
Заметьте! Зато в Украине ввели кэшбек на топливо, который позволяет вернуть от 5 до 15% от заправки авто на АЗС
Как сдерживают цены другие страны Европы?
В Словении из-за недостатка топлива на автозаправочных станциях временно ввели ограничения на его продажу. Для водителей частных авто действует лимит не более 50 литров в сутки. Для бизнеса и приоритетных потребителей, в частности аграриев, предел установили на уровне до 200 литров ежедневно.
Ранее в Италии власти пошли другим путем и временно уменьшили акцизы, чтобы сдержать рост цен на топливо для населения. Налоговую нагрузку на бензин и дизель снизили на 0,25 евро за литр, а на сжиженный газ – на 0,19 евро за килограмм.
В то же время в Словакии решили бороться с так называемым "топливным туризмом". Там на 30 дней ввели жесткие правила для автомобилей с иностранной регистрацией. С 23 марта для них установили повышенную цену на дизель – 1,826 евро за литр (примерно 44,73 кроны).