"Спадание ажиотажа": Свириденко успокоила относительно ситуации на топливном рынке

На топливном рынке наконец-то намек на стабилизацию. Премьер-министр заверила, что правительство продолжает работать над равновесием рынка. В частности дорабатывают новую инициативу о кэшбэке на топливо.

Что изменилось на рынке топлива в Украине?

О том, как правительству удалось стабилизировать ситуацию с топливом, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Смотрите также Будет ли в Украине дефицит дизеля и топлива: к чему готовиться в апреле

Министр написала о новом совещании с операторами топливного рынка. В частности при участии Минэкономики, Минэнерго, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы удалось скоординировать обеспечение ресурсами украинских АЗС.

Наша цель – обеспечить топливом всех потребителей. Безусловным приоритетом остается бесперебойное снабжение для Сил Обороны, экстренных служб, а также для сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной,

– объяснила Свириденко.

В частности она отметила, что крупнейшие АЗС Украины отчитались о запасах горючего на апрель. По словам министра, сейчас наблюдается спад ажиотажа и на рынке хватает горючего. В то же время "Укрнафта" и дальше устанавливает справедливые цены на бензин и остается ориентиром для других заправок.

Премьер-министр также сообщила, что поручила Антимонопольному комитету и Госпродпотребслужбе продолжать контроль за украинским рынком. В частности реагировать на случаи завышенных цен, но без препятствий для бизнеса.

Юлия Свириденко напомнила также о кэшбек на топливо, над программой которого сейчас работает правительство.

Будет ли дефицит топлива на украинском рынке?

Во время часа вопросов к правительству министр энергетики Денис Шмыгаль заверил, что угрозы дефицита нет.

Сегодня никаких угроз на март не видим. Планируем поставки на апрель,

– отметил министр.

Он также рассказал, что в течение марта Украина импортировала 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа. А в резервах имеем почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля.

Заметьте! Министр назвал значение для сравнения: по состоянию на 1 февраля 2026 года в резервах было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн дизеля.

Шмыгаль в частности добавил, что сейчас поставки топлива в Украину осуществляют из более чем 10 стран. В то же время продолжаются переговоры о дополнительных поставках. Как отметил политик, основа – обеспечения армии, потребности должны закрыть на 100%.

Что еще известно о ситуации с топливом в Украине?