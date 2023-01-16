Горючее дешевеет: на какой АЗС выгоднее всего можно заправиться

За неделю цена горючего на большинстве АЗС подешевела на гривну. Самая выгодная цена бензина марки А-95 и дизеля на сегодня предлагает компания Авантаж 7.

Горючее подешевело

Большинство АЗС за неделю с 13 по 16 января снизили цену горючего. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Где горючее подешевело больше всего

В сетях ОККО и WOG бензин марки А-95 подешевел на 1 гривну, до 51 гривны.

Стоимость бензинов А-95 с улучшенными показателями качества и дизтопливо в этих сетях также снизилась на 1 гривну, до 53 гривны за литр и 54 гривны за литр соответственно.

От 16 копеек до 1 гривны цены на топливо снизили BVS, "БРСМ-Нефть", Shell, Mango.

Выгодную цену горючего предлагает компания Авантаж 7, где бензин А-95 стоит 47,50 гривны за литр, а дизель – 52 гривны.

Также заметим, что цена горючего в течение 2022 года выросла почти на 70%, согласно данным Госстата. Это произошло из-за: