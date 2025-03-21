Цены на АЗС могут упасть еще больше, но топливный бизнес не снижает их

В Украине цены на бензин, дизтопливо и автогаз начали падать на АЗС с середины марта из-за снижения цен на нефть. Потенциал для снижения еще присутствует, однако для топливного бизнеса существуют риски, которые делают невозможным дальнейший спад цены.

Может ли топливо в Украине подешеветь

По словам аналитика консалтинговой компании "Нефтерынок" Александра Сиренко, сейчас нефть на рынке упала в цене, однако АЗС в Украине пока не спешат уменьшать цену на топливо, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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АЗС боятся, что еще что-то произойдет и розничный бизнес существенно потеряет. Математика показывает, что можно подвинуться (уменьшить цену), а экономика показывает, что не надо спешить,

– добавляет господин Александр.

Александр Сиренко добавляет, что на фоне снижения цены на нефть на 10% и более, цена на топливо имеет потенциал к снижению в размере 5 гривен на литр.

В течение 13 – 20 марта, говорит далее Александр Сиренко, средние цены на бензины и дизельное топливо в сетях АЗС Украины снизились на 58 копеек – 1 гривну за литр – до 55,71 гривны за литр бензина А-95 и до 54,06 гривны за литр дизельного топлива.

В то же время автогаз в среднем подешевел на 28 копеек – до 36,32 гривны за литр.

Важно! Как сообщает Bloomberg, цены на фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent в течение 15 января – 20 марта 2025 года снизились на 12% – с 82 до 72 долларов за баррель.

Какие есть риски для топливных компаний

Дальнейшее снижение цен на топливо сдерживают риски топливного бизнеса, говорит Сиренко. Речь идет о значительном падении объемов продаж из-за уменьшения количества населения и уровня его мобильности.

У сетей АЗС есть большая проблема – очень падает реализация, именно из-за войны,

– отмечает он.

Поэтому с уменьшением количества проданного топлива компании должны больше зарабатывать на каждом литре, чтобы покрыть постоянные расходы.

Кроме того, еще один риск для бизнеса заключается в повышении акциза на нефтепродукты, которое произошло дважды за последние полгода – в сентябре 2024 года и в январе 2025 года. Также, с 1 декабря 2024 года вступила в действие норма Налогового кодекса, которая обязывает сети АЗС платить налог на прибыль авансом.