Топливо в Украине: что происходит с поставками и ценами

В сентябре Украина сократила импорт бензина на 5 % по сравнению с августом – до 145 тысяч тонн. Основной причиной стало сезонное снижение потребления.

Что происходит с топливом в Украине

Об этом во вторник, 6 октября, сообщили аналитики киевской консалтинговой компании "А-95", о чем пишет Reuters.

Украина почти полностью зависит от импортных поставок топлива, поскольку все ее нефтеперерабатывающие заводы были разрушены или серьезно повреждены во время войны с Россией,

– говорится в материале.

Спрос также сдерживали рекордно высокие в этом году розничные цены. Как отмечается в отчете, именно они заставили автовладельцев экономить.

Розничные цены на моторное топливо в Украине в первой половине сентября выросли до 10%, вслед за ростом цен в Европе.

А в мире цены на топливо выросли из-за перебоев с поставками, вызванных войной США и Израиля с Ираном.

Россия усилила атаки на украинские автозаправочные станции – как в столице Киеве, так и в прифронтовых восточных регионах, где она пытается нарушить логистику украинских военных.

Украина также наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, вызывая значительные перебои в поставках топлива в России.

По данным "А-95", больше всего топлива Украина импортировала из Литвы – 32% от общего объема импорта, а из Польши – 25%.

Напомним, что Дональд Трамп ранее заявлял, что рост цен на дизельное топливо вызван, в частности, украинскими ударами по НПЗ России.

В то же время Россия продолжает атаковать Украину. В понедельник, 5 октября, стало известно об атаке на АЗС "Укрнафты".