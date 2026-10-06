Що відбувається з пальним в Україні

Інформацію повідомили у вівторок, 6 жовтня, аналітики київської консалтингової компанії "А-95", про що пише Reuters.

Україна майже повністю залежить від імпортних поставок пального, оскільки всі її нафтопереробні заводи були зруйновані або серйозно пошкоджені під час війни з Росією,

– йдеться у матеріалі.

Попит також стримували рекордно високі цьогорічні роздрібні ціни. Як зазначено у звіті, саме вони змусили автовласників економити.

Роздрібні ціни на моторне пальне в Україні у першій половині вересня зросли до 10%, відповідно до зростання цін у Європі.

А у світі ціни на пальне зросли через перебої з постачаннями, спричинені війною США та Ізраїлю з Іраном.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Росія посилила атаки на українські автозаправні станції – як у столиці Києві, так і у прифронтових східних регіонах, де вона намагається порушити логістику українських військових.

Україна також завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, спричиняючи значні перебої у постачанні пального в Росії.

За даними "А-95", найбільше пального Україна імпортувала з Литви – 32% від загального обсягу імпорту, а з Польщі – 25%.

Нагадаємо, що Дональд Трамп раніше заявляв, що зростання цін на дизель викликано, зокрема, українськими ударами по НПЗ Росії.

Водночас Росія продовжує атакувати Україну. У понеділок, 5 жовтня, стало відомо про атаку на АЗК "Укрнафти".