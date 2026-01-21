Все из-за угроз Трампа: Европа замораживает соглашение о торговле с США, – СМИ
- Европарламент решил на неопределенный срок заморозить торговое соглашение с США из-за угроз Трампа.
- Европейцы насторожены из-за введения американцами тарифов в отношении 8 стран, которые отправили свои войска в Гренландию.
Летом 2025 года Евросоюз и США заключили торговое соглашение. Однако теперь оно под угрозой – из-за эскалации угроз Дональда Трампа по захвату Гренландии и новых пошлин против несогласных стран.
Как в ЕС ответили на угрозы Трампа?
В среду, 21 января, европейские законодатели договорились на неопределенный срок заморозить договор. Об этом стало известно журналистам Euronews.
Напомним, о торговле с США европейцы договорились после многонедельного напряжения, вызванного агрессивной тарифной политикой, которую Трамп ввел вскоре после своего прихода к власти в прошлом году.
Однако соглашение все еще нуждалось в официальном утверждении Европарламента. Его депутаты встретились 21 января и решили приостановить процесс, официально отложив голосование, которое должно было состояться на следующей неделе.
Причина такого решения – заявление американского президента о возможном 10% тарифе для Дании, Швеции, Норвегии, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании, пока "не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии". Более того, ставка вырастет до 25%, если договориться не удастся до июня.
Журналисты отмечают, что этот шаг усилит напряженность между Брюсселем и Вашингтоном накануне саммита, на котором лидеры ЕС планируют обсудить свою реакцию на эскалацию угроз США.
Интересно! Соглашение с США предусматривало 15% пошлины на товары из ЕС, обязывая при этом блок снизить собственные пошлины на промышленные американские товары до 0%.
Накануне Le Figaro писал, что решение о заморозке соглашения поддержали основные политические силы Европарламента – социал-демократы (S&D) и консервативные евродепутаты (EPP).
Что известно о планах Трампа на Гренландию?
На форуме в Давосе 21 января президент США сообщил, что не будет применять военную силу для аннексии Гренландии, однако ее покупка остается приоритетом. Американцы якобы могли бы защитить и развивать остров лучше любой другой страны.
Глава министерства финансов США отметил, что новые пошлины будут касаться именно тех восьми стран, что отправили свои войска в Гренландию. "Экономическая безопасность – это национальная безопасность", – добавил Скотт Бессент.