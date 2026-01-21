Все из-за угроз Трампа: Европа замораживает соглашение о торговле с США, – СМИ

Летом 2025 года Евросоюз и США заключили торговое соглашение. Однако теперь оно под угрозой – из-за эскалации угроз Дональда Трампа по захвату Гренландии и новых пошлин против несогласных стран.

Как в ЕС ответили на угрозы Трампа?

В среду, 21 января, европейские законодатели договорились на неопределенный срок заморозить договор. Об этом стало известно журналистам Euronews.

Напомним, о торговле с США европейцы договорились после многонедельного напряжения, вызванного агрессивной тарифной политикой, которую Трамп ввел вскоре после своего прихода к власти в прошлом году.

Однако соглашение все еще нуждалось в официальном утверждении Европарламента. Его депутаты встретились 21 января и решили приостановить процесс, официально отложив голосование, которое должно было состояться на следующей неделе.

Причина такого решения – заявление американского президента о возможном 10% тарифе для Дании, Швеции, Норвегии, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании, пока "не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии". Более того, ставка вырастет до 25%, если договориться не удастся до июня.

Журналисты отмечают, что этот шаг усилит напряженность между Брюсселем и Вашингтоном накануне саммита, на котором лидеры ЕС планируют обсудить свою реакцию на эскалацию угроз США.

Интересно! Соглашение с США предусматривало 15% пошлины на товары из ЕС, обязывая при этом блок снизить собственные пошлины на промышленные американские товары до 0%.

Накануне Le Figaro писал, что решение о заморозке соглашения поддержали основные политические силы Европарламента – социал-демократы (S&D) и консервативные евродепутаты (EPP).

Что известно о планах Трампа на Гренландию?