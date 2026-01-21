Как Бессент объясняет пошлины Трампа за Гренландию?

О том, почему Вашингтон вводит пошлины, Общественное сообщает со ссылкой на заявление Бессента во время пресс-конференции в Давосе.

На пресс-конференции в Давосе глава Минфина США Скотт Бессент прокомментировал решение Трампа по пошлинам.

Экономическая безопасность – это национальная безопасность, и мы не вводим 10-процентный тариф на Гренландию. Мы вводим 10% тарифа на восемь стран, которые решили направить войска в Гренландию,

– отметил министр.

По словам Бессента, решение является ответом на непонятные действия стран, которые были готовы отправить свои войска в Гренландию. Страны, которые “активировали свои войска” поставили под сомнение национальную безопасность США, поэтому президент серьезно реагирует на такие действия.

Кроме того, в речи Бессент призвал участников форума дождаться, когда приедет Трамп и предоставит свои аргументы, которые всех убедят.

Какова позиция НАТО?

В то же время Генсек НАТО Марк Рютте заявляет, что работает над спором между Данией и США по Гренландии. Об этом пишет Euronews.

Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами. Мои заявления ничего не добавят,

– отмечает Рютте.

Единственный способ выйти из ситуации – дипломатия. Генсек отметил и то, что Трамп прав в вопросе защиты Арктики от влияния России и Китая.

Что известно об угрозах Трампа пошлинами и реакции Европы?

Германия может повысить плату за аренду военных баз для США в ответ на американские пошлины. Хотя о вытеснении военных США с американских баз на немецкой территории речь не идет, повышение арендной платы может ударить по Америке экономически, как считают в немецком правительстве.

Также Трамп пригрозил Франции 200% дополнительными тарифами на вино и шампанское. Такое решение как ответ на отказ Эмманюэля Макрона участвовать в “Совете мира”. Из-за критики со стороны Франции, президент США мог “обидеться”, что и повлекло такие заявления.

Ранее появилась информация, что ЕС готовит тарифы на американские товары на сумму 93 миллиарда долларов или ограничения доступа компаниям из США к рынку ЕС в ответ на угрозы Трампа.