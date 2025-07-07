Трамп давит: ЕС стремится к быстрому торговому соглашению с США

Брюссель настаивает на заключении торгового соглашения с США уже на этой неделе. Оно должно включать базовую ставку тарифов в размере 10%.

Как ЕС договаривается с Трампом

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом по торговле между США и ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан Де Керсмакер подтвердил разговор между двумя лидерами, однако не раскрыл подробности, заявив лишь, что состоялся "хороший разговор".

Впрочем представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Олаф Гилл подтвердил, что ЕС хочет достичь торгового соглашения с США как можно скорее.

Мы работаем над тем, чтобы до 9 июля по меньшей мере достичь принципиального соглашения с США. Работаем на полную мощность ради этой цели,

– отметил Гилл.

Важно! Брюссель прилагает усилия, чтобы в этом принципиальном соглашении была установлена базовая тарифная ставка на экспорт европейских товаров в США в размере 10%.

Какие тарифы планирует Трамп

В воскресенье, 6 июля, Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США пришлют разным странам на этой неделе письма с обновленными тарифными ставками. Получит ли такое письмо ЕС, было непонятно.

Мы ждем официальное письмо от США и на объявление, к какой группе будет принадлежать ЕС,

– прокомментировали изданию в Брюсселе.

Ожидается, что США разделят торговых партнеров на 3 группы в соответствии с уровнем прогресса в переговорах:

Первая группа – страны, с которыми США уже достигли предварительного согласия (например, Великобритания и Вьетнам), они могут получить дополнительные льготы.

Вторая группа – страны без соглашения, но с прогрессом в переговорах, для них могут вернуть тарифы, объявленные 2 апреля.

Третья группа – страны, с которыми переговоры зависли, и на них могут снова распространиться высокие тарифы.

Стоит знать! По словам представителя Еврокомиссии Олафа Гилла, переговоры с США по торговому соглашению сейчас находятся "в начале финальной стадии".