Дедлайн в 45 дней: Япония спешит выполнить условия Трампа, чтобы избежать новых пошлин

Япония спешит инвестировать в США миллиарды долларов в рамках широкого торгового соглашения, заключенного ранее в этом году. Оно предусматривает снижение введенных президентом Дональдом Трампом тарифов, но имеет дедлайн.

Почему Япония спешит инвестировать в США?

Во вторник вечером, 23 декабря, Япония и США провели консультации, на которых договорились ускорить инвестиционные проекты в американскую экономику, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также "Это полностью неправда": Япония резко ответила на обвинения относительно российских активов

На встрече обсудили первый проект, в который должна инвестировать Япония. Участие в ней приняли министр торговли Японии Рёсэй Аказава, а также министр торговли США Говард Лютник и министр энергетики США Крис Райт. Консультации продолжались около двух часов.

Министры согласовали позиции по ускорению подготовительных работ, чтобы первый проект в рамках Стратегической инвестиционной инициативы мог быть объявлен как можно раньше,

– сообщил МИД Японии в среду.

После завершения консультаций предложения передадут в инвестиционный комитет, который возглавляет министр торговли США. Но окончательно инвестиции будет принимать Трамп на основе рекомендаций комитета.

Для Японии важно как можно скорее финализировать инвестиционный проект под давлением возможных тарифов.

Япония может столкнуться с возвращением повышенных пошлин, если не профинансирует ни один проект в течение 45 дней после решений Трампа,

– отмечает издание.

Стоит знать! Ранее Трамп угрожал повысить пошлины на японский импорт до 25%, но впоследствии снизил их до 15% для большинства товаров.

Какое торговое соглашение заключили США и Япония?

В конце июля США и Япония заключили торговое соглашение, которое Дональд Трамп назвал в Truth Social "крупнейшим в истории". По этому соглашению Токио согласился инвестировать в американскую экономику 550 миллиардов долларов.

Мы только что заключили масштабное соглашение с Японией – возможно, крупнейшую в истории. По моему поручению Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в экономику США, при этом 90% прибыли достанется нашей стране,

– написал Трамп.

Тогда американский президент заметил, что Япония также откроет широкие возможности для торговли:

автомобилями;

грузовиками;

рисом и некоторыми другими сельскохозяйственными продуктами;

другими товарами.

Трамп добавил, что торговые договоренности между странами должны создать сотни рабочих мест в США.

Заметьте! Чтобы задобрить Трампа, Токио даже планирует импортировать некоторые собственные автомобили, собранные в США, обратно в Японию. Это позволит снизить значительный профицит в торговле, на который давно жалуется американский президент, пишет Reuters.

О каких еще инвестициях договорился Трамп?