Дедлайн истекает: Южная Корея срочно спасает соглашение с США

Южная Корея и США договорились о новом торговом соглашении, но необходимые для его реализации законы до сих пор так и не были приняты. Теперь Сеул пытается срочно исправить ситуацию, чтобы задобрить президента Дональда Трампа.

Как Южная Корея спасает торговую сделку?

В понедельник, 9 февраля, парламент Южной Кореи проголосовал за создание специального комитета. Его главная задача – ускорить разработку законов, связанных с инвестиционными обязательствами Сеула перед Вашингтоном, пишет Reuters.

Речь идет о колоссальной сумме – 350 миллиардов долларов. Именно такие инвестиции пообещала сделать Южная Корея в торговом соглашении с США.

Решение парламента приняли большинством голосов: 160 депутатов проголосовали за, 3 – против, один воздержался.

В состав спецкомитета, который будет спасать соглашение с США, войдут 16 человек:

представители правящей Демократической партии;

депутаты оппозиционной партии "Сила народа";

и один независимый депутат.

Во главе комитета будет представитель оппозиции.

У него осталось зовисм мало времени, чтобы финализировать торговое соглашение с США. Комитет имеет всего 30 дней на работу.

Такая спешка обусловлена необходимостью быстро реагировать на усиление тарифного давления со стороны США и желанием избежать дальнейшей экономической неопределенности, – отмечает издание.

Обратите внимание! Спикер парламента У Вон Шик призвал начать работу немедленно, чтобы принять все необходимые законы до конца февраля.

Почему Южная Корея спешит с законами?

Дедлайн южнокорейского парламента истекает, ведь президент США Дональд Трамп уже грозился наказать Сеул новыми тарифами. Недавно в своей соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что торговые пошлины для Южной Кореи вырастут с 15% до 25%.

В повышении тарифов Трамп обвинил парламент страны. Тот, мол, не выполнил своих обязательств перед США, поскольку так и не утвердил торговое соглашение, согласованное несколько месяцев назад.

Президент Ли и я достигли выгодного для обеих стран соглашения 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти договоренности во время моего визита в Корею 29 октября 2025 года. Так почему же корейский парламент до сих пор не ратифицировал это соглашение?

– написал Трамп.

Важно! Президент США не сообщил, когда начнут действовать новые тарифы для Южной Кореи. Но добавил, что они коснутся автомобилей, фармацевтики, древесины и всего остального взаимного импорта.

Какое соглашение заключили США и Южная Корея?