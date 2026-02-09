Дедлайн истекает: Южная Корея срочно спасает соглашение с США
- Парламент Южной Кореи создал специальный комитет для ускорения разработки законов, необходимых для реализации новой торговой сделки с США, которая предусматривает инвестиции в 350 миллиардов долларов.
- Южная Корея срочно действует, чтобы избежать повышения тарифов со стороны США, которые могут вырасти с 15% до 25%, если соглашение не будет ратифицировано вовремя.
Южная Корея и США договорились о новом торговом соглашении, но необходимые для его реализации законы до сих пор так и не были приняты. Теперь Сеул пытается срочно исправить ситуацию, чтобы задобрить президента Дональда Трампа.
Как Южная Корея спасает торговую сделку?
В понедельник, 9 февраля, парламент Южной Кореи проголосовал за создание специального комитета. Его главная задача – ускорить разработку законов, связанных с инвестиционными обязательствами Сеула перед Вашингтоном, пишет Reuters.
Смотрите также Торговая сделка США и Южной Кореи "зависла" из-за лодки
Речь идет о колоссальной сумме – 350 миллиардов долларов. Именно такие инвестиции пообещала сделать Южная Корея в торговом соглашении с США.
Решение парламента приняли большинством голосов: 160 депутатов проголосовали за, 3 – против, один воздержался.
В состав спецкомитета, который будет спасать соглашение с США, войдут 16 человек:
представители правящей Демократической партии;
депутаты оппозиционной партии "Сила народа";
и один независимый депутат.
Во главе комитета будет представитель оппозиции.
У него осталось зовисм мало времени, чтобы финализировать торговое соглашение с США. Комитет имеет всего 30 дней на работу.
Такая спешка обусловлена необходимостью быстро реагировать на усиление тарифного давления со стороны США и желанием избежать дальнейшей экономической неопределенности, – отмечает издание.
Обратите внимание! Спикер парламента У Вон Шик призвал начать работу немедленно, чтобы принять все необходимые законы до конца февраля.
Почему Южная Корея спешит с законами?
Дедлайн южнокорейского парламента истекает, ведь президент США Дональд Трамп уже грозился наказать Сеул новыми тарифами. Недавно в своей соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что торговые пошлины для Южной Кореи вырастут с 15% до 25%.
В повышении тарифов Трамп обвинил парламент страны. Тот, мол, не выполнил своих обязательств перед США, поскольку так и не утвердил торговое соглашение, согласованное несколько месяцев назад.
Президент Ли и я достигли выгодного для обеих стран соглашения 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти договоренности во время моего визита в Корею 29 октября 2025 года. Так почему же корейский парламент до сих пор не ратифицировал это соглашение?
– написал Трамп.
Важно! Президент США не сообщил, когда начнут действовать новые тарифы для Южной Кореи. Но добавил, что они коснутся автомобилей, фармацевтики, древесины и всего остального взаимного импорта.
Какое соглашение заключили США и Южная Корея?
Торговое соглашение между США и Южной Кореей публично представили в конце июля 2025 года. В его рамках Вашингтон согласился снизить пошлины на южнокорейские товары с 25% до 15%, что стало ключевым компромиссом для Сеула.
В ответ Южная Корея взяла на себя обязательства инвестировать 350 миллиардов долларов в экономику США. Впрочем, согласование параметров этих вложений затянулось на несколько месяцев и потребовало дополнительных переговоров.
После встречи Дональда Трампа с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном стороны пришли к согласию относительно структуры инвестиций. Из них 200 миллиардов долларов Сеул предоставит в денежной форме. Еще 150 миллиардов планируют направить на развитие судостроительной отрасли США.