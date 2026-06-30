ЕС установил Китаю крайний срок: в Брюсселе хотят изменить правила торговли

Между Евросоюзом и Китаем быстро нарастает напряженность из-за торговых споров. Теперь стороны определили октябрь 2026 года в качестве крайнего срока для достижения прогресса в урегулировании отношений.

Каковы сроки в ЕС и Китае

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович после встречи с министром торговли Китая Ван Вентао, пишет Bloomberg.

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Не все будет решено, не все проблемы будут устранены, но мы считаем, что до октября у наших команд будет достаточно времени, чтобы достичь ощутимых результатов, – считает Шефчович.

В настоящее время между Китаем и ЕС накопился ряд проблем, которые осложняют их экономические отношения. По словам еврокомиссара, самая большая из них – торговый дефицит, который продолжает расти.

Также стороны будут обсуждать:

китайские экспортные ограничения на критически важные материалы;

вопросы защиты прав интеллектуальной собственности;

и реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).

Брюссель и Пекин также планируют создать совместную платформу для мониторинга торговых потоков между ними, чтобы оперативно реагировать на резкое увеличение импорта или экспорта.

Почему растет напряженность между ЕС и Китаем

Эти переговоры должны стать частью новой стратегии Европы, направленной на противодействие торговой политике Пекина. Европейские лидеры считают ее вредной для местных производителей в частности и для экономики блока в целом.

В то же время в Брюсселе осознают, что любые жесткие меры против Китая могут вызвать ответный удар. Поэтому пока ЕС делает ставку на переговоры, но не хочет их затягивать.

Эта тенденция не является устойчивой, а сохранение статус-кво – не вариант. ЕС остается открытым для бизнеса, но мы должны защищать нашу промышленную базу и в дальнейшем добиваться честных условий конкуренции в мире,

– подчеркнул Шефчович.

Таким образом, ЕС стремится найти баланс, но не собирается уступать Китаю в торговом противостоянии. Брюссель уже работает над тем, чтобы положить конец чрезмерной зависимости от экспорта китайских редкоземельных элементов, полупроводников и другой стратегической продукции.

Напомним, в прошлом году дефицит ЕС в торговле с Китаем достиг 360 миллиардов евро. Дисбаланс наблюдался во всех 27 странах Евросоюза. А в апреле профицит Китая в торговле снова вырос по сравнению с мартом и превысил 30 миллиардов долларов.