Торговые отношения между США и Европой: что ждет налоги на импорт

После победы Трампа ожидается, что кроме повышения пошлин на китайские товары, произойдет еще и введение таможенных ставок на европейские товары. В то же время есть вероятность того, что между Европой и США будет компромисс в виде увеличения закупки американского газа в обмен на снижение пошлин.

Изменятся ли отношения США и Европы

Для 24 Канала экономист Олег Гетман объяснил, что будущие экономические решения в США после победы Дональда Трампа на выборах могут повлиять на все мировые экономики. Кроме того, Гетман добавляет, что больше всего проблем в этой ситуации будет иметь именно Китай.

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Напоминаем! Победа Дональда Трампа на выборах в этом году может привести к введению пошлин не только на азиатские товары, но и на европейские. Фактически такую политику Трампа можно было предсказать, ведь еще при первой каденции он вел "торговые войны" с Китаем, внедряя налоги на их товары.

Ожидается, что после инаугурации Трампа в 2025 году, пошлина на китайские товары будет на уровне до 100%. В то же время для европейских товаров сначала говорилось о 20%, а теперь о 10%.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Следует заметить, что никакой катастрофы не произойдет. Впрочем, в любом случае возможные изменения уменьшат определенную долю европейских экспортов в Соединенные Штаты.

Как рассказывает Гетман, переговоры между Европой и США пока продолжаются. Кроме того, есть слухи, что европейцы могут увеличить закупку американского сжиженного газа, взамен американцы не будут вводить пошлины на их товары.