Ограничения торговли с ЕС: как будет решаться конфликт с Польшей
Источник:Financial Times
Польские фермеры продолжают блокаду украинской границы. Правительства обеих стран ищут пути решения конфликта.
Какое решение может принять украинское правительство
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что украинское правительство готово к решительным действиям, чтобы решить конфликт с Польшей. Речь идет о введении ограничений на торговлю с ЕС.
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Для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно.
Качка отметил, что вместе с ограничениями необходимо осуществить блок импорта российских зерновых. Продукция из России до сих пор поступает в Европу через Беларусь и страны Балтии.
Что предлагает Брюссель
Брюссель высказал предложение ограничить импорт некоторой продукции с июня. Речь идет о таких товарах:
- яйца;
- птица;
- сахар.
Зерно, свою очередь, может быть под запретом импорта для некоторых стран. Исключением в таком случае будет транзит в другие государства.
Киев предложил осуществлять экспорт кукурузы в Испанию и Италию через Черное море. Таким образом украинское правительство хочет снизить напряжение между Украиной и странами-соседями.
Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекордный объем – 15 миллионов тонн кукурузы в 2023 календарном году. Поэтому мы имеем большой спрос в других странах. Украина заполнила пробелы в производстве ЕС,
– отмечает Качка
Какую позицию высказывает Польша
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил желание урегулировать конфликт, при этом, он настаивает, что должны быть сохранены интересы обеих сторон. В частности, европейский рынок нуждается в защите от неравной конкуренции.
Также Туск подчеркнул необходимость запрета импорта продукции из России и Беларуси. Отдельно, он отметил, что этот процесс будет эффективным, благодаря недавним действиям Латвии.Напомним! Недавно Латвия внедрила общенациональный запрет на российский импорт.