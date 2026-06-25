ЕС поставил точку в торговом соглашении с США, но оставил себе "страховку"

Совет Евросоюза в четверг, 25 июня, официально принял законодательство, необходимое для применения торгового соглашения с США. Оно призвано сделать трансатлантические отношения с Вашингтоном более стабильными и предсказуемыми.

Как были приняты законы о торговле в ЕС

Об этом Совет ЕС сообщил в официальном пресс-релизе.

Смотрите также : Моди хочет особых условий: Индия затягивает торговое соглашение с США

Законодатели поддержали два регламента, которые вводят в действие тарифные обязательства Евросоюза. Они изложены в торговом соглашении, которое стороны заключили еще летом прошлого года.

Документы предусматривают различные преференции для США на европейском рынке:

ЕС отменит оставшиеся пошлины на промышленные товары из США;

для отдельных видов американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции вводятся тарифные квоты и сниженные пошлины;

на импорт омаров, включая переработанные, пошлины и в дальнейшем не будут применяться.

В то же время регламенты содержат усиленные механизмы защиты и приостановки действия льгот на американские товары. Например, в них прописан специальный механизм, позволяющий Еврокомиссии быстро реагировать в случае резкого роста импорта, наносящего серьезный ущерб европейским производителям.

Какие меры предосторожности оставил за собой Евросоюз

К тому же, зная о изменчивой тарифной политике президента США Дональда Трампа, ЕС оставил за собой право защищать свою экономику.

В законах содержится пункт, согласно которому ЕС может приостановить тарифные льготы для США, если Вашингтон не будет выполнять свои обязательства или нарушит баланс торговых отношений, введя новые пошлины или другие меры, угрожающие интересам Европы.

Мы привержены сильному и открытому трансатлантическому партнерству с нашим историческим союзником, но открытость должна идти рука об руку с защитой наших интересов. Эти меры обеспечивают и то, и другое,

– подчеркнул министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Михалис Дамианос.

После подписания регламентов они будут опубликованы в официальном журнале ЕС. На следующий день после публикации законодательство вступит в силу.

Инфографика: Торговля США и ЕС / 24 Канал

Таким образом, Евросоюз, хотя и является одним из крупнейших торговых партнеров США, не собирается уступать Трампу в его тарифных прихотях.

Напомним, что процесс ратификации торгового соглашения в ЕС уже дважды оказывался под угрозой срыва из-за угроз Дональда Трампа ввести новые пошлины.