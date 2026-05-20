После месяцев переговоров: в ЕС приняли решение по торговому соглашению с США

Евросоюз сделал важный шаг вперед для реализации торгового соглашения с США, которое поможет избежать нового повышения тарифов. Европарламент и Совет ЕС в конце концов достигли договоренностей по окончательному документу.

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола в своем заметке в соцсетях.

Роберта Мецола Президент Европарламента Это крупнейшие экономические отношения в мире, которые обеспечивают поддержку 16 миллионов рабочих мест, поэтому это партнерство имеет важное значение для людей и бизнеса по обе стороны Атлантики.

Руководительница Европарламента добавила, что теперь необходимо завершить финальные процедуры, чтобы торговое соглашение заработало для всех сторон.

Оно базируется на взаимном уважении и делает нас сильнее. Ведь договоренности должны выполняться,

– подчеркнула Мецола.

Что именно приняли законодатели?

По данным Reuters, евродепутаты и представители Совета ЕС в конце концов согласовали законодательство, которое позволит отменить импортные пошлины на американские товары в рамках соглашения, которое стороны достигли еще в июле 2025 года.

Европарламенту и Совету ЕС понадобилось почти 10 месяцев переговоров, чтобы согласовали текст закона.

Также европейские законодатели согласовали механизм, который позволяет приостановить льготы, если США откажутся от выполнения договоренностей. Кроме того, ЕС ввел своеобразный "предохранитель" на случай, если Вашингтон изменит свою торговую политику. А именно соглашение потеряет силу в конце 2029 года, если его не продлят новым решением.

В Брюсселе заявляют, что эти договоренности должны снизить напряжение в торговле между США и ЕС, объем которой превышает 2 триллиона долларов в год.

ЕС смог избежать опасной эскалации трансатлантической торговой напряженности и защитить компании и рабочие места по обе стороны Атлантики,

– добавила евродепутат Зеляна Зовко.

В то же время Еврокомиссия оставила за собой право поставить на паузу отмену тарифов для США уже до конца года, если Вашингтон сохранит повышенные пошлины на часть промышленных товаров ЕС, в частности, на оборудование для энергетики и бытовую технику.

Заметьте! Еще в июле 2025 года на гольф-курорте Трампа в Тернберри (Шотландия) США и ЕС заключили рамочное торговое соглашение. Тогда Евросоюз обязался отменить пошлины на промышленные товары из США и предоставить привилегии для доступа американской аграрной и морской продукции на свой рынок. Взамен США пообещали 15% пошлины на большинство европейских товаров.

Почему Трамп давил на ЕС?

Добавим, что законы для ратификации торгового соглашения с США европейцы приняли под давлением Вашингтона. Ранее президент Дональд Трамп дал ЕС время до 4 июля для окончательной реализации договоренностей, пишет Bloomberg.

Американский лидер предупредил, что может резко повысить пошлины, в частности на автомобили с 15% до 25%, если ЕС не выполнит обязательства. Это заставило европейских законодателей ускорить принятие соответствующих решений.

Я согласился дать им время до 250-летия нашей страны, или же, к сожалению, их тарифы немедленно взлетят до гораздо более высоких уровней,

– пригрозил президент.

Важно! Глава МВФ Кристалина Георгиева предостерегла США, что новые тарифы Трампа могут подорвать прежде всего экономику самой страны.

Почему ЕС долго не мог ратифицировать соглашение?

Стоит отметить, что процесс ратификации торгового соглашения в ЕС уже дважды оказывался под угрозой срыва из-за действий Вашингтона и риторики Дональда Трампа.

Первую паузу в Европейском Союзе взяли еще в январе. Тогда члены торгового комитета резко отреагировали на заявления президента США по Гренландии, а также на его угрозы ввести новые пошлины против европейских партнеров, которые не поддержат позицию Вашингтона.

Вторая задержка произошла уже в феврале после решения США ввести глобальные 10% тарифы на импорт. В Брюсселе тогда выразили обеспокоенность, что такая тарифная политика может ударить по ключевым секторам европейского экспорта и усложнить достигнутые договоренности.