Торговлю с Европой "отбросили" на довоенный уровень: почему ЕС отменил льготу

Торговый безвиз между Украиной и ЕС перестал действовать 6 июня. ЕС пошел на этот шаг, чтобы спасти одну из "священных коров" европейской политики.

Почему ЕС отменил торговый безвиз

Сейчас Украина вернулась на довоенный уровень торговли с ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как отметила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, действие "автономных торговых мер" для Украины завершилось. По ее словам, "это было известно и объявлено еще год назад".

Почему ЕС так поступил? Сельское хозяйство – это, знаете, одна из "священных коров" европейской политики. Поэтому здесь есть много чувствительных моментов, и решения часто принимаются с учетом общественного мнения и политических мотивов,

– сказала она.

По словам Матерновой, торговля не остановилась, поскольку в рамках временного решения Украина может продолжать беспошлинный экспорт сельскохозяйственной продукции в пределах квот – 7/12 от годовой квоты, предусмотренной Соглашением об ассоциации.

В общем переговоры продлятся несколько месяцев, после чего согласуют новый режим торговли с ЕС.

Что изменилось для Украины

Отмена льготной торговли с ЕС вернула ситуацию на довоенный уровень. Из-за этих изменений экспортеры будут иметь определенные убытки.

По нашим оценкам, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня – декабря составят около 800 миллионов долларов,

– сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Николайчук напомнил, что по соглашению между Украиной и ЕС в целом было установлено 30 квот. Соответственно, если поставки происходили в их пределах, то отмена торгового безвиза весомо повлияет на эту ситуацию. Отметил банкир и последствия для валютного рынка и платежного баланса.