Трамп анонсировал односторонние пошлины: США пришлют странам-партнерам письма

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен направить письма торговым партнерам в течение одной-двух недель. В них будет идти речь об определении односторонних тарифных ставок.

Трамп снова анонсировал тарифы для стран-партнеров

Это произойдет накануне крайнего срока 9 июля, когда планируется повторное введение высоких пошлин для десятков экономик, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Мы направим письма примерно за полторы-две недели в страны, в которых будет изложено, в чем суть соглашения. В определенный момент мы просто разошлем письма. И, думаю, вы понимаете, о чем идет речь: вот соглашение, берите или оставляйте,

– сказал Трамп журналистам.

В тексте напомнили, что 16 мая Дональд Трамп заявил, что в течение "следующих двух-трех недель" установит тарифные ставки для торговых партнеров страны. А еще апреле американский президент объявил о повышении пошлин для десятков торговых партнеров, но потом приостановил их на 90 дней.

Несмотря на продолжающиеся переговоры, единственной достигнутой торговой договоренностью США остаются соглашения с Великобританией, а также "тарифное перемирие" с Китаем.

Однако даже перемирие с Китаем оказалось под угрозой после того, как Вашингтон и Пекин обвинили друг друга в невыполнении условий договоренности, что привело к изнурительным переговорам в начале этой недели в Лондоне по реализации соглашения,

– отметили в материале.

На вопрос журналистов, готов ли он продлить срок для стран на заключение соглашений с его администрацией до того, как вступят в силу повышенные пошлины, Трамп ответил, что готов это рассмотреть.

Но, думаю, в этом не будет необходимости,

– добавил он.

Сначала Трамп предполагал, что будет проводить переговоры с каждым партнером отдельно. Однако впоследствии отказался от этой идеи, сосредоточившись на переговорах с ключевыми экономическими партнерами

Команда Трампа также работает над заключением двусторонних соглашений с такими партнерами:

Индией;

Японией;

Южной Кореей;

Европейским Союзом.

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