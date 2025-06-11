Какое решение принял апелляционный суд США

Федеральный апелляционный суд США постановил, что Трамп может и дальше применять свои глобальные пошлины. Это стало победой президента в борьбе за одну из главных его экономических инициатив, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Своим решением апелляционный суд продлил временное разрешение для администрации Трампа, которая оспаривает постановление суда низшей инстанции в прошлом месяце, что заблокировала тарифы.

Минюст США аргументировал, что интересы правительства в сфере торговых переговоров преобладают над экономическими убытками, о которых заявили малые предприятия, подавшие иск.

Если предприниматели не обратятся срочно в Верховный суд, эти пошлины будут оставаться в силе как минимум еще месяц, а возможно и дольше, пока продолжается судебное разбирательство в Вашингтоне.

Важно! Апелляционный суд заявил, что администрация Трампа выполнила требования, чтобы временно снять запрет, наложенный судом низшей инстанции. Ни один из судей не высказал возражений.

Почему Трамп судится по тарифам

Администрация Трампа обратилась в апелляционный суд после того, как Суд международной торговли США признал, что президент злоупотреблял своими чрезвычайными полномочиями при введении тарифов.

Торговый суд постановил, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими странами, и они не отменяются чрезвычайными полномочиями, которые имеет президент по защите экономики США.

Американские компании утверждают, что введение приведет к резкому росту расходов, снижению продаж и, вероятно, банкротств.

Зато правительство отмечает, что блокирование пошлин нарушает полномочия президента в сфере внешней политики и вредит дипломатии.

Стоит знать! Вашингтонский суд поставил дело по обжалованию тарифов Трампа на ускоренную процедуру, указав на “исключительную важность затронутых вопросов”. Следующее слушание назначено на 31 июля. Впрочем уже 9 июля тарифы США должны значительно возрасти для многих стран.