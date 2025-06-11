Яке рішення ухвалив апеляційний суд США

Федеральний апеляційний суд США постановив, що Трамп може й надалі застосовувати свої глобальні мита. Це стало перемогою президента у боротьбі за одну з головних його економічних ініціатив, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Своїм рішенням апеляційний суд продовжив тимчасовий дозвіл для адміністрації Трампа, яка оскаржує постанову суду нижчої інстанції минулого місяця, що заблокувала тарифи.

Мін'юст США аргументував, що інтереси уряду у сфері торгових переговорів переважають над економічними збитками, про які заявили малі підприємства, що подали позов.

Якщо підприємці не звернуться терміново до Верховного суду, ці мита залишатимуться в силі щонайменше ще місяць, а можливо й довше, поки триває судовий розгляд у Вашингтоні.

Важливо! Апеляційний суд заявив, що адміністрація Трампа виконала вимоги, аби тимчасово зняти заборону, накладену судом нижчої інстанції. Жоден із суддів не висловив заперечень.

Чому Трамп судиться щодо тарифів

Адміністрація Трампа звернулась до апеляційного суду після того, як Суд міжнародної торгівлі США визнав, що президент зловживав своїми надзвичайними повноваженнями при запровадженні тарифів.

Торговий суд постановив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, і вони не скасовуються надзвичайними повноваженнями, які має президент щодо захисту економіки США.

Американські компанії стверджують, що введення призведе до різкого зростання витрат, зниження продажів і, ймовірно, банкрутств.

Натомість уряд наголошує, що блокування мит порушує повноваження президента у сфері зовнішньої політики та шкодить дипломатії.

Варто знати! Вашингтонський суд поставив справу щодо оскарження тарифів Трампа на пришвидшену процедуру, вказавши на “виняткову важливість порушених питань”. Наступне слухання призначене на 31 липня. Втім вже 9 липня тарифи США мають значно зрости для багатьох країн.