"Поступления рекордные, продукты дешевеют": Трамп о пользе пошлин для США
- Дональд Трамп утверждает, что введенные пошлины приносят США рекордные поступления и снижают цены на продукты.
- Но еще раньше экономисты предостерегали, что пошлины могут замедлить экономический рост США.
По словам Дональда Трампа, введенные пошлины якобы уже дают положительный результат для экономики США. Он объясняет, что стоимость бензина, продуктов питания и прочего снижается.
Действительно ли в США после введения пошлин снижаются цены
В своей соцсети Truth Social, президент США Дональд Трамп заявил, что США принимают рекордные поступления от введения пошлин на импортные товары, передает 24 Канал.
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Кроме того, он заявляет, что стоимость почти всех продуктов снижается.
Соединенные Штаты принимают рекордные поступления от пошлин, при этом стоимость почти всех продуктов снижается, включая бензин, продукты питания и почти все остальное. Аналогично снижается инфляция. Обещания даны, обещания выполнены!,
– написал Трамп.
Интересно, что еще раньше экономисты заметили, что пошлины США могут замедлить экономический рост страны и приведут к новому росту цен, написали в Trading Economic.
- Более месяца назад стало известно, что за последние 4 года в США выросли существенно цены на кофе, сахар, масло и говяжий фарш – от 35% до 53%.
- Американцы впервые за 2 года начали экономить, а в первый месяц работы Трампа даже сократили свои расходы.
- В то же время наибольшее влияние пошлины имели на нефть, которая в начале апреля достигла самого низкого уровня за более чем 4 года. И это все из-за обострения тарифной войны между США и Китаем, сообщает Reuters.