"Поступления рекордные, продукты дешевеют": Трамп о пользе пошлин для США

По словам Дональда Трампа, введенные пошлины якобы уже дают положительный результат для экономики США. Он объясняет, что стоимость бензина, продуктов питания и прочего снижается.

Действительно ли в США после введения пошлин снижаются цены

В своей соцсети Truth Social, президент США Дональд Трамп заявил, что США принимают рекордные поступления от введения пошлин на импортные товары, передает 24 Канал.

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Кроме того, он заявляет, что стоимость почти всех продуктов снижается.

Соединенные Штаты принимают рекордные поступления от пошлин, при этом стоимость почти всех продуктов снижается, включая бензин, продукты питания и почти все остальное. Аналогично снижается инфляция. Обещания даны, обещания выполнены!,

– написал Трамп.

Интересно, что еще раньше экономисты заметили, что пошлины США могут замедлить экономический рост страны и приведут к новому росту цен, написали в Trading Economic.